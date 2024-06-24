中國工藝美術大師呂俊傑作品展亮相香港　集傳承與創新傳遞正能量

香港作為東西方文化交匯的國際都會，一直保留著濃厚的中華文化底蘊。其中，紫砂藝術是中式茶具的瑰寶，而江蘇宜興更是中國著名的紫砂壺產地之一，亦是紫砂壺非物質文化遺產的代表地域，培養出眾多優秀的紫砂工藝大師，呂俊傑便是當中的佼佼者。2024呂俊傑（香港）紫砂壺藝術作品展即將舉行，這更是呂俊傑首次在港舉行展覽，他通過傳統工藝的深入研究和創新實踐，以紫砂為媒介，將傳統與現代融合，生動塑造出新時代的中國精神。

攝影：黃寶瑩



呂俊傑出身於紫砂名門，不僅繼承父親呂堯臣大師的“呂氏絞泥”技藝，而且推陳出新，形成獨樹一幟的制壺手法，以靈活創新的風格被喻為中國當代紫砂領軍人物。他是中國紫砂藝術領域中第一位走進聯合國藝術展的大師，亦是中國紫砂藝術界第一個榮獲國際奧會顧拜旦金質獎章的藝術家，更是法國凡爾賽宮收藏第一件紫砂藝術品的創作者。2024呂俊傑（香港）紫砂壺藝術作品展，將於8月22至23日，以及26至28日，在香港保利藝術空間舉辦。在首發式發佈會上，呂俊傑特別感謝承辦方香港中國旅行社的支持，期望藉展覽為港人展現中國傳統文化中國非遺紫砂技藝的非凡魅力。

呂俊傑（右）特別感謝展覽承辦方香港中國旅行社董事總經理陳瑞東（左）的支持。

紫砂藝術的時代賦彩 為生活注入正能量

他指，紫砂雖是傳統的藝術，但紫砂創作不能停留在象牙塔裡。「創新才是最好的傳承，藝術品既要有歷史的烙印，更要與時代同步，因為人是活在當下，今天看似創新的作品，明天就是一件經典的作品，一定要讓作品鮮活的紮根在生活當中，才稱得上有生命力，有溫度，這樣才能薪火相傳。」

呂俊傑憑藉靈活創新的創作風格，被喻為新時代的紫砂藝術家。

飲茶是香港人生活中不可或缺的習慣，茶與壺分不開，不少好茶之士對紫砂壺情有獨鍾。呂俊傑相信，港人的中國傳統文化根深厚，而紫砂藝術是中華文化的載體，中國人的哲學、情懷、歷史，都在小小的紫砂壺中不斷傳承。他分享，這次展覽的大部分作品均反映時代的美好。「生活一定要有正能量，所以我想把美好帶給大家。其中一個作品『年華』，利用紫砂為宣紙作畫，創造出與眾不同的作品，期望為大家帶來美的享受。」

（資料由客戶提供）