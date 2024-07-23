一文看清如何解鎖真正「就醫自由」！一保兩地全球通

以為擁有「財務自由」，就等於解鎖「就醫自由」？雖然擁有「財務自由」的確可以輕鬆應付較龐大的醫療費用，但因自身未必對各地的醫療擁有接觸途徑及全面的認知，而只能局限於本地就醫，不能達致真正的「就醫自由」，從而獲得最佳的醫療照護。隨著愈來愈多港人跨境和跨國穿梭，享受各地帶來的便利及旅遊優勢，跨境就醫甚至全球就醫也成為可能。所以擁有一個能夠提供全球醫療覆蓋的保險計劃，保障從診斷、治療到康復全程的醫療需要，才是真正解鎖「就醫自由」。



跨地域靈活應用就醫自由 盡攬各地醫療優勢

還停留在「就醫自由」只是指有權選擇於本地公家或私家醫院就醫？那就錯了！隨著跨地域生活方式的普及，醫療選擇亦可以不再局限於單一地區，而是因應病人的需要，利用不同地域的醫療優勢互補，作最好的選擇。尤其是在兩地生活和工作的朋友，不幸患病時，能自由地選擇當地醫療機構進行診斷及治療；才是真正現世代的「就醫自由」！故此，擁有地域靈活性的醫療保障計劃，可令你身處不同地區都能更無後顧之憂地生活、探索。

而在不幸診斷出重疾時，作為病人，當刻必定會感到徬徨，身心狀態都需要調整來對抗疾病，此刻，有額外增值服務的醫療保障尤其重要，例如醫院禮遇及陪診、醫療費用直付，為病人處理繁瑣的程序，又例如安排國內外頂尖醫療專家提供第二醫療意見、全球找藥服務，協助提高診斷的準確性和得到最佳化治療方案等，定能為病人省卻煩惱，專心養病。

從診斷、治療到復康 不同階段均照顧周到

保誠保險的「高端醫療自由行計劃」，涵蓋了多項香港市場罕有^的專屬增值服務及保障，用心聆聽客戶在醫健路上每一步的需要，解鎖真正的「就醫自由」。按現今港人生活模式需要，計劃覆蓋全球醫療包括港澳、內地和海外，並提供全數保障港、澳及海外入住半私家或私家病房，在內地醫院入住標準單人間（包括特需部及國際部合資格病房）的主要合資格住院及外科手術費用。亦深明各地醫療支出水平不一，特此調低內地的自付額度，一份你真正用得著的醫療保險！

於診斷及治療方面，保誠還提供附加門診保障選項－「門診寶」，適用於內地、香港及澳門任何醫院或診所的門診保障，無須受限於狹窄的網絡醫療選項。若然身處內地，更能享有香港市場罕有^的24/7 線上問診服務，由國內註冊醫生視像診治和處方藥物，以及獲得藥物配送。此外，內地的醫療綠通機制，更可讓病人優先預約醫院就診，免除長時間輪候，而計劃中的內地醫療綠通增值服務，涵蓋內地超過1,000間三甲醫院，覆蓋超過30個省份。於直付網絡內的醫療機構就醫可享醫療費用直付，讓你無需為現金流煩惱，更不需要處理外匯手續或承擔因差價及手續費而產生的額外支出。值得一提的是，於2023年保誠個人壽險的整體成功賠付率更高達96%*，平均3個工作天內*完成理賠處理。確保你無論身處何地，都能無顧慮地享受可靠和全面的醫療保障。

當面對重大的健康問題時，增值服務的第二醫療意見團隊包括來自內地、美國和日本的頂尖專家，協助診斷的準確性和獲得更佳的治療方案。若於內地就醫，更有全球找藥服務，包括針對在内地未能提供的海外新藥及仿製特效藥（需視乎藥物供應），協助您獲取海外醫生處方並取得相關藥品。

而在復康階段，保誠保障廣泛的復康治理，包括物理治療、中醫等，就受保癌症、心臟病發作及中風更獲臨床心理學家、營養師診治，甚至家居設備提升。在接受複雜或大型外科手術後，保障期更可獲延長4倍至365日。另外，增值服務亦支援全面個人化的復康線上評估、方案制定和指導，讓客戶盡快重拾健康。

另外，保誠於微信的官方賬號連接的第三方電子平台－「醫護+」，可以為你在線解答健康疑問、提供重疾專案管理、度身訂造復康護理等等，讓你以最便捷的方式得到個人化支援及專業意見。

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保誠「高端醫療自由行計劃」，一保兩地全球通，重新定義「就醫自由」，助你取得跨地域醫療優勢，解鎖真正的「就醫自由」。這項計劃不僅滿足你在多地就醫需求，還提供終身續保保證，終身保障額高達7千萬港元，無論你身體狀況有變，或需就計劃索償，亦無須擔心突然被「斷保」，確保你在未來面對任何醫療挑戰，都能得到充分的支援。

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「高端醫療自由行計劃 」（包括此計劃之自選附加保障 —「門診寶」）（「本計劃」）由保誠保險有限公司（「保誠」）承保，產品 及優惠受條款及細則約束，詳情請參閱相關的產品小冊子、宣傳單張或瀏覽https://pruhk.co/pc-fb-hk01-2407。

「醫護+」、專屬增值服務及自選附加保障「門診寶」的線上問診服務和藥物配送 （中國内地） 保障下所提供的服務 由指定之第三方服務供應商提供，並受相關不時指定的條款及細則約束，詳情請參閱 https://pruhk.co/pc-fb-hk01-vas-2407。保誠並非「醫護+」或服務的服務供應商。相關服務供應商並非我們的代理，反之亦然。保誠不會就任何第三方資料的準確性承擔責任。保誠對其質素及供應並不作出任何的陳述、保證或承諾，亦不會承擔由其所引致的責任或法律責任。在任何情況下，保誠都不會就服務供應商在提供「醫護+」及／或服務時的作為或不作為而承擔任何的責任或法律責任。保誠可不時全權酌情修訂專屬增值服務之範圍，終止及/或暫停提供此等服務而毋須事先發出通知。保誠亦有酌情權可不時更改服務供應商而不作另行通知。「醫護+」和專屬增值服務並非構成本計劃的一部分。

^ 以上有關計劃的保障及增值服務屬於「香港市場罕有」的描述是基於我們對現有市場資訊的理解及解讀，並根據我們截至2024年6月就本港及中國內地主要人壽保險公司公開發售予個人客戶的相近醫療保險計劃所作之比較。

* 數據來自保誠於2023年1月1日至2023年12月31日之個人壽險賠償紀錄而得出，有關數據僅供參考。

（資料由客戶提供）