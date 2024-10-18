刷牙流牙血係熱氣？原來係牙周病警號！9成港人患牙周病！

講到口腔健康，相信不少人第一時間會想到蛀牙的問題，根據衛生署資料顯示，香港有90%成年人患上不同程度牙周病，當中更有一成是嚴重患者，情況比蛀牙更普遍，近年牙周病愈趨年輕化，真的「緊有一個喺左近」！若漠視牙周病，長遠會對牙周組織造成永久破壞，最終令牙齒脫落，初期病徵並不明顯，一般患者自己難以察覺，要靠牙醫發現。直至病情惡化，病徵出現，又有不少患者將某些徵狀誤以為是「熱氣」，最後錯過治療黃金時間。



牙周病警號: 牙肉發炎、刷牙流牙血勿掉以輕心！

牙肉發炎及刷牙時出血是牙周病的早期病徵，很多人以為刷牙刷得大力所以出血，又以為是「熱氣」所以牙肉腫痛，其實以正常力度刷牙時健康牙肉是不會出血的。牙肉發炎相對容易處理，若牙周病情況惡化，細菌深入牙肉底層，便有機會生牙瘡、牙肉萎縮、牙齒變長、牙縫變大、牙齒敏感、牙齒鬆動，以至無力進食，甚至令牙齒脫落。屆時治療的過程便較為複雜，真正「診金高、手尾長」！嚴重牙周病可導致大範圍牙周組織發炎，亦可導致細菌入血，構成生命危險，風險不容忽視。

嚴重牙周病除了有機會「甩晒啲牙」，其影響更不止於口腔，因為細菌可以經血管去到身體各部份例如心臟、腦部或孕婦的胎盤。已有不少研究表示，牙周病會增加全身炎症，令其他慢性疾病，如糖尿病、心血管疾病、癌症及認知障礙症等病情惡化。牙周病患者有更高風險患上中風、心肌梗塞，以及早產。

4類人屬牙周病高危族！做足口腔清潔可預防及改善

由於牙周病的成因主要因為患者遺傳性牙周組織比較弱，如果日常清潔不足，積聚太多牙石、牙菌膜於牙肉邊緣，可令牙肉及牙槽骨造成感染及誘發炎症，所以口腔清潔不足及沒有定期洗牙習慣的人士是高危一族，而吸煙人士、糖尿病患者，以及家族有牙周病史（牙肉強弱一般有遺傳性）的人士同樣是高危一族！

牙周病是可以預防及改善的，除了養成健康飲食習慣及不吸煙外，選擇可以有效抵禦牙周病菌的牙膏，再配合正確刷牙方法及牙縫清潔，定期做牙科檢查及洗牙，不要到牙痛、牙齒變鬆才「臨急抱佛腳」看醫生！

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