營養師拆解都市病警號！99%用家認同「澳至尊至尊靈芝」功效顯著

香港人返工返學壓力大，失眠、多夢、難以「一覺瞓天光」等問題十分常見。睡眠休息質素欠佳，有機會令到免疫力下降，從而衍生出不同程度的健康問題。儘管不少研究報告指出，靈芝有助改善健康，尤其是可以提升睡眠質素，但要選擇合適的靈芝產品，須細閱當中成分，才知道哪款產品功效最好。今次營養師Connie將會拆解關於靈芝的大小事，並且分享揀選靈芝兩大秘訣，讓大家買得更精明！



揀靈芝要細看成分及認證！

「靈芝」這兩隻字相信港人並不陌生，但到底甚麼是靈芝呢？營養師Connie解釋：「其實靈芝是一種含有多種活性成分的珍貴藥用真菌，被譽為中藥之中的極品，其藥性溫和，可作調理身體之用，對大部分人而言沒有副作用。」Connie表示，包括鹿角靈芝在內的部分靈芝，在生長時不會釋出靈芝孢子，營養成分不會流失，因此只需要直接提取靈芝子實體，即可獲得所有活性成分。

營養師Connie指出，靈芝含有多種活性成分，藥性溫和，可作調理身體之用。

靈芝的活性成分眾多，普通市民難以一一了解，而Connie就總結出兩大通俗易明的揀靈芝秘訣：

1. 優先選擇子實體

靈芝分成「子實體」和「菌絲體」兩大部分，而子實體栽培過程十分困難和耗時，故非常珍貴。特別就營養價值而言，靈芝當中的多醣體有增強體力、免疫調節等多種功效，而子實體比菌絲體含有較多多醣體。故揀選靈芝產品時，一定要看清楚子實體的含量，其成分比例越高，產品品質就越好。

2. 選擇符合標準的原料

大家食用的產品，當然要有保證，而食用符合工序和管理標準的靈芝保健品就更加有保障，食得安全又放心！日本靈芝協會是國際性非牟利組織，不但會確保靈芝安全性和高品質，同時亦會嚴格執行菌種管理、種植、生產等各道工序，確保日本靈芝的安全性及最高品質與標準，絕對是一個信心的保證！

用家實證「澳至尊至尊靈芝」功效顯著

澳至尊至尊靈芝採用營養成分頂級的鹿角靈芝，是需要在獨特環境中培植的赤靈芝之一，非常稀有。由於成長時期的鹿角靈芝不會釋放孢子物質，成分均保留於子實體之中，故可以將靈芝有效的珍貴成分直接並完全提取，所以其有效成分比普通靈芝高。

澳至尊至尊靈芝每粒含有的強效活性多醣體佔多達80%，其中最著名的活性靈芝多醣和三萜類，研究顯示對於寧神安睡、免疫調節、抗病毒、抗菌、抗氧化、抗疲勞、保肝及改善三高有顯著功效。再加上原材料符合日本靈芝協會標準，品質有保證，獲99%用家認同功效顯著，7日內有效提升睡眠質素。

科研實證有效改善睡眠！澳至尊至尊靈芝採用珍貴罕見的鹿角靈芝為原料，每粒含有的強效活性多醣體佔多達80%，獲99%用家認同功效顯著，7日內有效提升睡眠質素。

有打工仔用家表示，平時工作非常繁忙，私人時間亦要處理公司事務，故情緒非常緊張，經常發夢和半夜易醒：「食咗澳至尊至尊靈芝3至4日，發夢次數明顯減少咗，瞓得好，就連瞓醒後塊面水腫都改善咗！」至於另一位家長用家亦分享道：「我仔仔曾經有三高問題，經朋友介紹試食澳至尊至尊靈芝。食咗大概兩個星期，再加埋每星期跑步一至兩次後，再身體檢查發現已經回復正常，產品效果真係好好！」

睡眠好 抗疲勞 抗衰老 科研實證！

現時，澳至尊至尊靈芝更推出工展會限時優惠，優惠期2024年12月14日至2025年1月6日，即可以享買三送一優惠，平均優惠價$442.5/盒（建議零售價HK$590）入手澳至尊至尊靈芝（60粒）。澳至尊專門店、指定專櫃及官網部分優惠同工展會同步。如有興趣購買，請即到全線澳至尊專門店或瀏覽澳至尊官網：https://bmai.app/6smh2j

（資料及相片由客戶提供）