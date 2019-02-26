【大埔友推介】10 間必食 | 蛋餅、牛三寶、刀削麵

最近見天氣唔錯，搵食姐一放假就鍾意去新界行下，今次去大埔個肚仔又有大收穫！遊走大埔墟至大埔中心一帶，幾乎每條街都佈滿食店，呢度嘅小店要生存的確唔容易，價錢合理又各具特色，食到姐攬住個肚出返嚟！姐精選咗以下呢 10 間大埔街坊都話正食店，下次約埋姊妹再去食過！