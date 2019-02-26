【大埔友推介】10 間必食 | 蛋餅、牛三寶、刀削麵

撰文：e肚仔
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最近見天氣唔錯，搵食姐一放假就鍾意去新界行下，今次去大埔個肚仔又有大收穫！遊走大埔墟至大埔中心一帶，幾乎每條街都佈滿食店，呢度嘅小店要生存的確唔容易，價錢合理又各具特色，食到姐攬住個肚出返嚟！姐精選咗以下呢 10 間大埔街坊都話正食店，下次約埋姊妹再去食過！
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推介1 | 山城小麵
招牌 | 燃情刀削麵、酸辣粉、老麻紅油抄手
地址 | 大埔懷仁街3號地下
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推介2 | 喬豐雲南鑊仔米線
招牌 | 喬味十二椒米線、手撕辣子雞、黃金皮蛋豆腐
地址 | 大埔大墟懷仁街7號地鋪
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推介3 | Vietnam Cafe 越南冰室
招牌 | 扎肉魚蛋叻沙檬粉、豬頸肉紙米卷、清湯蘿白牛腩飯
地址 | 大埔汀角路10號大元邨大元街市平台F4號舖
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推介4 | 木船 Wooden Boat
招牌 | 泰式海鮮粉絲沙律、溶岩椰青海鮮焗飯、木船湯粉
地址 | 大埔翠怡花園34號地下
推介5 | Route 83
招牌 | 熔岩芝士醬牛肉漢堡、香脆包糠蕃茄汁焗豬鞍扒、印度烤雞
地址 | 大埔廣福道83號地舖
推介6 | 茶語
招牌 | 台式蛋餅、古早味肉燥飯、香香鹽酥雞
地址 | 大埔安慈路4號昌運中心地下77號舖
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推介7 | Lecker's Kitchen
招牌 | 西班牙汁燒豬肋骨、黃金咸脆豬手、墨西哥炸雞籃
地址 | 大埔翠樂街11號美豐花園A座地下14號舖
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推介8 | 老虎岩第6座潮式粉麵咖啡
招牌 | 牛三寶麵、魚饕麵
地址 | 大埔東昌街6-16號地下F舖
推介9 | 食嘢 Eat Yea
招牌 | 沙薑雞、可樂烤豬仔骨
地址 | 大埔舊墟直街9號粵發大廈地下3號舖
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推介10 | 大叔 Big Uncle
招牌 | 盬燒厚切牛舌心、松葉蟹蓋甲羅燒
地址 | 大埔廣福道11號地舖
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