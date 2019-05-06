【25歲要做超聲波檢查】婦科醫生：年輕女生照到9厘米朱古力瘤

月經期間經痛難耐，痛到不能集中精神、面青青，甚至或無法如常行動，以為食止痛藥暫時頂一頂就無事？事實上，經痛不應視為「好正常」，經痛至影響生活，有可能是子宮疾病的先兆！婦產科專科醫生梁巧儀：「有統計顯示每十個有月經的女士，就有一個患『子宮內膜異位』，即是身邊總會有一個患者。」

忽視經痛 年輕女生照到9厘米朱古力瘤

婦產科專科醫生梁巧儀提到，很多女士為生活、為工作會「死忍」經痛，更以為未婚或年輕就較低機會患婦科病，結果延誤診治。「曾有年輕未婚病人說，通常經期時都會有經痛，服止痛藥或有改善，但有時仍奄奄作痛；藥效退散後，痛楚重現，且難以集中精神。但由於不能缺席工作，因此沒有特別理會。」「事實上，長期經痛並不尋常，所以我建議她作『盆腔超聲波掃描』檢查。」一查之下，便發現她患「子宮內膜異位」，卵巢內有直徑9厘米大的腫囊，情況嚴重，不得不做手術！



超聲波圖片顯示卵巢內9厘米大的腫囊（朱古力瘤）。

普遍症狀廣泛出現年齡為廿來歲 太遲發現或要做切除手術

梁醫生指，「子宮內膜異位」是常見婦科病，多因月經倒流至盆腔內，令內膜組織隨經血著床子宮外，如卵巢、輸卵管、腹膜等位置，導致慢性發炎及痛楚。卵巢出現的「朱古力瘤」，以及子宮肌層出現的「子宮腺肌瘤」，都屬子宮內膜異位的一種。「子宮內膜異位更可在膀胱、腸道或其他器官出現，曾有病人的子宮內膜異位組織較接近大腸，引起炎症及黏連，大大增加手術難度及風險。」

此外，梁醫生亦指出病人普遍於二十來歲開始出現症狀，卻沒有即時求診。她表示此症與生育關係密切，可影響排卵或阻礙精子進入輸卵管，倘不及早正視或導致不育。

梁醫生：需顧及病人感受和背景，或先用藥物治療，而非盲目做手術

「子宮內膜異位」的治療方法分兩大類：一是服食荷爾蒙藥物，如新型口服黃體素及避孕藥等，可控制子宮內膜生長，從而舒緩病徵，使用新型口服黃體素更可令朱古力瘤萎縮及避免惡化。另外，亦可透過手術切除異位組織。梁醫生表示，決定治療方法前，會顧及病人感受、年紀，以及人生計劃。一般而言，如朱古力瘤直徑在3厘米以下，而病人年輕，或未婚，或未曾生育，都會建議先服食荷爾蒙藥物，嘗試控制及減輕病情；如病人仍出現不適病徵，或朱古力瘤直徑超過5厘米，則可能要接受手術。「現時微創手術十分安全，但始終手術有機會傷害到子宮或卵巢的內外層及其功能，所以女士應該定期檢查，及早發現可以用藥物治療，把傷害減到最低。」

25歲開始應見婦科醫生，做超聲波檢查

不少女士會因未有生育計劃，而沒考慮要做婦科檢查；亦有女士以為做了子宮抹片檢查即可，結果婚前超聲波檢查才發現子宮有瘤，降低懷孕機會。梁醫生直指，子宮抹片檢查並不足夠，女士25歲開始，不論性行為開始與否，應每年找婦科醫生做一次全面檢查。「子宮抹片檢查只能檢視陰道和子宮頸，即使有朱古力瘤也不會發現。但婦科醫生會問診，了解病史及月經情況；用手摸下腹，查看有沒有硬塊；重點是，婦科醫生會做『盆腔超聲波掃描』檢查，驗查清楚子宮和卵巢內外結構，一旦發現有『子宮內膜異位』便可即時作適當治療。」

相信年輕女士第一次檢查時難免緊張，梁醫生深切表示明白大家的心情及擔憂，所以一般只會於皮膚上摸按，並由掃瞄開始逐步檢查，亦會安慰並分散病人注意力，同時盡力加快完成速度。

無論任何女性由25歲開始，亦應開始做婦科檢查，及早了解自己子宮及卵巢的狀況！經痛可大可少，卻分分鐘可能是病，所以更加要及早正視，以免後患無窮。

*以上資料由婦產科專科醫生梁巧儀提供。