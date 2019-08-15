【傳統月餅百花齊放】一文細味老餅味力所在

2019年中秋節月餅開始傾倒而出, 選擇包羅萬有。傳統和新穎的月餅各領風騷。當大家都在選擇傳統和新穎那一款月餅較好的時候, 今次小編便為大家揀選和簡單介紹一下, 幾款傳統月餅有什麼吸晴的美味特色, 讓你知道為什麼仍然有那麼多人選擇送禮過節。

1. 好彩海鮮酒家雙黃白蓮蓉及金華火腿肉月餅, 經典香港製造

好彩海鮮酒家雙黃白蓮蓉及金華火腿肉月餅 傳統月餅之中, 雙黃白蓮蓉月餅可算是經典中的經典。雙黃白蓮蓉月餅是用上等蓮子和蛋黃, 加上豬油搓揉, 由經驗十足的老師傅監工製作。烤焗出來的傳統雙黃白蓮蓉月餅才可以口感依舊, , 賣相和口感兼備。 想倍添風味或用作尊貴送禮的話, 金華火腿肉月餅真是時間精煉而成的代表食物。金華火腿是傳統色香味形, 古稱「四艷」的宮廷貢品。是中國腌肉製品的精華, 一般要超過數月, 約5個醃製過程才能生成。只要把金華火腿肉加入傳統月餅中, 便可以感受到香味濃烈。再加上金華火腿本身甘香煙韌, 保留傳統風味之餘, 亦有風味驚天的齒頰留香感受。

好彩海觧酒家雙黃白蓮蓉月餅 - 8月28日前6折$188 (原價$318)

好彩海觧酒家金華火腿肉月餅 - 8月28日前6折$248 (原價$418)

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2. 百樂潮州酒樓潮州酥皮月餅(綠豆餡,芋泥餡), 嚐試異鄉風味

百樂潮州酒樓潮州酥皮月餅(綠豆餡、芋泥餡)

大多數朋友所品嚐的傳統月餅可能是蓮蓉烤焗而成的光滑身餅皮, 而今次小編想介紹多一隻傳統潮式酥皮月餅給大家選擇。傳統潮州月餅是由酥皮做餅皮。加入酥皮, 月餅的口感和層次便很不一樣。不但有傳統月餅的油香味, 層層圈酥鬆出來的口感格外鬆脆。加上綠豆餡的清甜, 芋泥餡的濃香, 微甜不膩。一陣潮州異鄉風味的情懷植入味蕾, 傳至窩心。

百樂潮州酒樓潮州酥皮月餅(綠豆餡,芋泥餡) - $268

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3. 1+1 Bakery (Hyperlink) 全素無添加手工健康蓮蓉月餅, 傳統與健康結合

Hyperlink全素無添加手工健康蓮蓉月餅(黃薑、紫薯、綠茶紅豆、胡蓉椰棗)

傳統蓮蓉月餅試很多, 不過近年大家都對健康的追求有更高要求,因此 1+1 Bakery (Hyperlink) 全素無添加手工健康蓮蓉月餅便是其中一個選擇。

今次Hyperlink健康蓮蓉月餅為求致力少甜少油, 選用楓糖及橄欖油製成,。楓糖, 其熱量比一般的白糖和蜜糖都少, 糖份亦較蜜糖少, 簡直是少甜的最佳選擇; 另外橄欖油在眾多的油類中, 有很高的不飽和脂肪(克), 僅次芥花籽油。而適量的不飽和脂肪能降低體內壞膽固醇水平，有助心血管健康，對健康有益。

在味道方面, 小編不得不提傳統中加點創新的黃薑蓮蓉月餅。市面上很少人用黃薑粉來做甜品, 而今次Hyperlink採用黃薑粉製作黃薑蓮蓉月餅, 竟然可以做出獨特和嶄新的風味, 令傳統月餅之上再增色不少。

黃薑蓮蓉月餅 (八個) - $188 (原價$228)

紫薯蓉月餅 (八個) - $188 (原價$228)

綠茶紅豆月餅 (八個) - $188 (原價$228)

胡蓉椰棗月餅 (八個) - $188 (原價$228)

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