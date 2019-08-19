【2019月餅突發】 Dustykid開茶飲店仲有超治癒塵月餅

Dustykid開茶飲店之餘還配上超治癒塵月餅, 為2019年香港中秋節月餅添上一點溫情。而且更開設塵月餅工作坊, 讓大家中秋節聚一聚, 食月餅, 這便花好月圓。

Dustykid今年2019中秋節分別推出4大月餅套裝。

<月下相會．塵月餅> 抹茶及朱古力 $138

<月下相會．塵月餅> 抹茶及朱古力 ($138)

月下相會．塵月餅是抹茶及朱古力味的月餅。抹茶清香, 朱古力濃郁厚實, 是甜食愛好者的最愛。

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<花好月圓．塵月餅> 蓮蓉及果仁 - $138

<花好月圓．塵月餅> 蓮蓉及果仁 - $138

花好月圓 – 塵月餅是蓮蓉及果仁月。蓮蓉月用了不太甜的黃蓮蓉, 加上脆口的曲奇餅皮, 一定比你想像中更好食。果仁月的餡料由南瓜子、葵花籽、杏仁和核桃混製而成, 入口超級清甜。南瓜子很有咬口, 令整個月餅都有香口怡人的感覺。

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<花好月圓．塵果乾籃 A SET> - $268 (原價 $298)

跟<花好月圓．塵月餅>一樣, 蓮蓉及果仁月1盒之外, 再加配果乾、茶包和曲奇, 令大家品嚐中秋月餅之餘, 也有更多選擇和享受。

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<花好月圓．塵果乾籃 DELUXE B SET> - $398

跟<花好月圓．塵月餅>一樣, 蓮蓉及果仁月1盒之外, 再加配果乾、茶包和大面塵曲奇和梅酒1支, 不單是塵迷之選, 更加是送禮最好選擇!

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經典特色月餅罐

月餅罐相信是Dustykid迷的最愛。罐面不單有Dustykid的特色外, 更寫有花好月圓溫馨四字。開罐後, 每個月餅上更印有嘜頭公仔, 更寫上窩心的「想你」, 收到月餅的人一定心心眼甜死。

必試消暑茶飲

食餅飲茶是基本常識吧。入秋是生果的盛產季節, 一定要好好把握呀!Dustykid為食客提供多款必試消暑茶飲, 包括鮮果總綜和紅柚酸檸茉莉綠, 完美滿足對當造鮮果的慾望。

想再為中秋節倍添窩心? 大家更可即場做學做塵月餅, 參加塵月餅工作坊 ($450)。

好生活

撰文： 楊展鈞

2019-08-14 12:10

大家日夜奔波, 工作勞碌, 一定要開心食一餐, 讓美食治癒身心! 尖沙咀的Y Show Tasty完美滿足你的需要, 特別設計4大經典西餐。不用再四處奔波搵食, 一間餐廳就可以享受4大高質素西餐菜式, 買回家盡情發洩式享受滋味!

4大高質西餐菜式列席 透香完美發洩西式套餐

1. 香煎鴨肝配雜莓無花果醬, 甜酸油香滲味蕾 ($148)

超油香鴨肝, 酸甜雜莓無花果醬, 蒜蓉飽托底賦予口感。油而不膩, 口感香脆, 是最佳前菜選擇。

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2. 帶子蟹肉濃湯, 味分高下 ($88)

廚師炒出新鮮蟹肉, 濃湯撞擊蟹肉, 配上香煎出來的帶子, 三味「溶」合, 味蕾震動, 迥盪口腔, 如讓身心浸一次美味的暖浴。

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3. 龍蝦蟹肉天使麵, Q彈鮮味無縫交織 ($188)

新鮮烘焗龍蝦出爐, 坐落幼身兼口感Q彈的天使麵。牛油香濃的天使麵, 搭上大鉗龍蝦肉, 經典西餐必試。

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4. 火焰燒春雞, 外脆內嫰 ($248)

烤焗原隻燒春雞, 西班牙胡淑粉醃製。提起暖暖不燙口雞肉, 滲漏雞油, 豪咬一口, 小辣惹味, 脆香雞皮, 盡情發洩。

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