【尖沙咀美食】手工和風米粉班戟 創新加配和牛楓蜜

尖沙咀蜜庵本膳的手工原味米粉班戟採用日本米, 並自家磨成的米粉混製而成。相信全香港只此一家採用這種方式去烹製班戟。再加上店主創新加配楓蜜及日本和牛等元素, 令喜歡其招牌米粉班戟的粉絲多一點新意和選擇。

原味米粉班戟 ($88)

原味米粉班戟

手工即造原味米粉班戟

原味米粉是由日本米磨製而成。大家可能未必知道, 日本米比一般的泰國米等都比較珍貴, 因為日本官方對稻米種植規範都比較高要求, 泰國米一年一般可以有4次收成, 但日本米由於要保持質素, 一年只可以有1次收成。另外由於日本米有較長的種植期, 營養價值都相對較高; 煮熟後的質素都可保持較長的時間, 而且米飯的膠質相對較重和綿質軟滑, 溶化成漿都別有一番風味, 所以平日見很多人推薦用日本米煲粥就是這個原因。相信店主用日本米作烹製班戟也是有此異曲同工的用意。

配合即打的蛋白, 特別的比例令班戟保持著微微口感, 用料一絲不苟, 全部外國空運到港。又用乳酪取代牛油, 一切一切都是為了令班戟香味更強。

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雙茶蜜米粉班戟 ($98)

雙茶蜜米粉班戟

雙茶蜜米粉班戟配上黃豆粉和楓糖

剛剛說過原味米粉班戟的精髓和美味亮點, 但大家可能仍有一種加糖漿在班戟上的情意結。相信這款雙茶蜜米粉班戟一定是你首選。店主採用的是100%加拿大有機楓樹糖漿。一般而言, 楓糖中都會有少量蘋果酸, 所以會略有微酸, 但其糖份會比蜜糖低, 因此適合少糖的愛好者。再簡單灑上少許黃豆粉, 無論你沾抹茶蜜、焙茶蜜或是黑糖蜜都一樣好味。而且每一碟的東西都經師傅親手處理過, 沒有一種是買入現成製品而造, 因此每一個食品製作細節都準備得十分充足。

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和王牛漢堡咖喱米粉班戟 ($188)

和王牛漢堡咖喱米粉班戟

如果再想多點新意, 店主也創新提供和王牛漢堡咖喱米粉班戟。在傳統甜品上加上香辣的咖喱和牛漢堡, 連帶旁邊的蕃薯乾和菠蘿乾,不但有班戟的甜味慢慢散發出來, 還有自家烘焙的蕃薯乾和菠蘿乾作點綴, 搭配得幾有新意。最吸晴的當然不少得和王牛漢堡。這塊牛漢堡是熊本產的100% A5和王牛。和王牛即是「和牛之王」, 是要經過日本食肉格付協會評選，養育28個月以上並獲得最上級A5或A4等級認證，兼油花標準等級達到6以上才可以稱為和王。這種牛無論在油香和肉汁都應該不會令大家失望。結合出色的米粉班戟, 相信可以有一種雙重享受。

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蜜庵本膳

餐廳地址: 尖沙咀赫德道8號地下A號舖

營業時間: 12:00 – 21:30