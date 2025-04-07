簡易食譜｜用咗呢支調味神器　成個廚藝 level up！點解冇人講？

原來蠔油咁好用，點解到依家都咁少人講？唔知你有冇試過，明明用哂新鮮食材烹調，但食落就係唔夠鮮味？或者唔識用調味料，每次淨係用慣常果幾枝，最後個餸味道都差減啲？其實個問題係出自你唔識用蠔油呀！蠔油呢樣鮮味神器，用咗佢，味道即刻升呢！今次就教你 3 道用蠔油作為主要調味料嘅簡單快捷又好味食譜，等你放工趕返屋企都可以令一道平凡嘅家常菜再升級！



新手秒變大廚 一羹蠔油輕鬆煮出色香味

靚嘅蠔油唔單止可以令食材鮮味翻倍，令成道菜更有層次感，只要一匙蠔油，就可以提鮮、入味、上色同收汁，令肉質更加嫩滑多汁，菜會更加鮮甜味美，整體口感都會有明顯昇華！無論係醃、炒、炆、煮、茨、點，，即可簡單提升味道層次，煮出真正色香味俱全嘅餸菜！

3款簡易食譜 飯菜肉齊全！最快15分鐘搞掂！

蠔油食譜1：提鮮入味 香煎牛仔骨

4人份量 3級難度 35分鐘

材料：

牛仔骨1磅

洋蔥1隻

乾蔥2粒

蒜頭2粒

紅甜椒半隻

青椒半隻

黑胡椒碎適量

醃料：

李錦記特級蠔油2茶匙

李錦記頭道原釀頭抽1.5湯匙

李錦記紹興花雕酒2茶匙

糖2茶匙

調味料：

李錦記特級蠔油1茶匙

李錦記頭道原釀頭抽2茶匙

糖1 茶匙

生粉1/2茶匙

水4湯匙

做法：

1. 牛仔骨加入醃料拌匀，醃 20 分鐘。

2. 燒熱煎鍋，下油，把牛仔骨煎至八成熟，盛起備用。

3. 把乾蔥、蒜茸等加入鑊中爆香，再加入洋蔥及青紅椒粒炒香，然後倒下牛仔骨兜勻，加入調味料拌勻，上碟即可。

蠔油食譜2： 完美收汁 醬香牛油杏鮑菇

2人份量 2級難度 25分鐘

材料：

杏鮑菇3條

蔥花5克

白芝麻少許

紫菜絲少許

調味料：

李錦記特級蠔油15克

糖2克

水45毫升

牛油25克

做法：

1. 杏鮑菇切成帶子狀，並在兩邊表面刻十字花紋。

2. 燒熱油鑊，下杏鮑菇煎至兩邊金黃色。

3. 加入牛油和調味料（蠔油、糖、水），煮至收汁。

4. 把煎好的杏鮑菇放在碟上，撒上白芝麻、紫菜絲和蔥花即可。

蠔油食譜3：上色提香 電飯煲香菇肉片飯

4人份量 2級難度 25分鐘

材料：

豬柳片6片

真姬菇100克

白米300克

椰菜100克（切段）

蔥花少許

薑片2片

調味料：

李錦記特級蠔油40克

李錦記純石磨芝麻油5毫升

李錦記特級老抽3毫升

水300毫升

做法：

1. 白米洗淨備用。

2. 白米及清水放入電飯煲後，按次序加入薑片、豬柳片，真姬菇和椰菜。

3. 把醬汁調味料全部放入電飯煲中，按下煮飯模式即可。

4. 在飯煮熟後加入蔥花，拌匀米飯即可。

提鮮入味上色收汁 四大廚藝秘技一支神器搞掂

講到蠔油，不得不提李錦記特級蠔油！創立於1888年嘅李錦記，係蠔油嘅始創者，擁有超過130年歷史，歷經幾代人努力，始終堅持最高品質，深受專業廚師同家庭用戶嘅喜愛。

李錦記特級蠔油選用養殖期兩年以上嘅原隻優質鮮蠔，堅持「即採即開即煮」嘅原則，鮮蠔捕撈後立即開殼熬煮，再經長時間慢火精心熬製，先能提煉出最純正、最濃郁嘅蠔香精華，將鮮味滿滿鎖住喺每滴蠔油入面。

李錦記特級蠔油一醬多用，無論煎炒煮炸、炊飯、調醬汁、整沾醬、做燒烤醃料都啱用。只需一匙李錦記特級蠔油，輕輕鬆鬆就做到提鮮、入味、上色同收汁嘅效果，瞬間提升食材嘅鮮甜味道，煮出大師級嘅色香味俱全。

品牌亦因應唔同用家需要，推出多款唔同容量嘅包裝，包括255克、350克及510克經典玻璃樽裝，仲有167克及327克嘅唧唧裝。即刻入嚟了解更多蠔油嘅鮮味秘訣：https://bit.ly/4c0F8m4

李錦記特級蠔油備有唔同容量及包裝，迎合唔同家庭需要。左起︰350克、255克、510克、327克、167克。

（資料及部分相片由客戶提供）