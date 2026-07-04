逾6成忽視「眼軸長度」錯重點只看近視度數 錯過黃金期恐嚴重眼疾

近視已成為香港學童最普遍的眼部健康問題。蔡司香港委託生活易（ESDlife）於今年5月進行「香港學童視力健康及近視管理調查」，透過網上問卷訪問637名家長，了解學童近視管理現況及家長認知。



調查顯示，78%學童近視會隨年齡持續加深，但家長在近視管理仍存在三大缺口，包括「認知不足、檢查缺口、缺乏跟進」三大問題，恐令子女容易錯失近視控制黃金期，增加日後深近視導致相關眼疾之風險。

高達63%家長不知道有方法可控制近視加深，亦有60%不知道透過專用眼鏡鏡片可減慢近視加深，另有63%只以近視度數評估眼睛健康。現代學童日常活動活躍及頻繁，三分之一每周參與5天或以上課外活動，逾 9 成半更有參與動態活動或運動訓練，但71%仍主要配戴普通眼鏡，僅28%配戴日間近視控制鏡片；配戴眼鏡家庭中，77%家長認為眼鏡影響子女進行動態活動，93%希望近視管理方案更靈活，不影響日常生活及學習安排。註冊視光師陳敏琪女士（Manki）表示，近視管理不應只考慮近視度數，更應按兒童年齡、生活習慣、活動模式及眼睛狀況選擇合適方案，並建議把握6至12歲近視控制黃金期，每6個月量度眼軸長度，按不同生活場景制定個人化管理方案。

此外，62%家長坦言不清楚驗眼流程，雖然大部分學童曾接受視力及近視度數檢查，但僅17%曾量度眼軸長度，更有55%家長從未聽過眼軸長度，72%不知道眼軸長度比近視度數更能反映近視發展及未來眼疾風險。同時，不少家長不知道深近視與黃斑病變（51%）、青光眼（43%）及視網膜剝落（41%）高度相關，69%更忽視深近視可致盲之風險。註冊視光師謝進先生（Patrick）表示「眼軸長度檢查對兒童近視管理非常重要，它是監控兒童近視發展的黃金指標。眼軸每增加1毫米，近視有機會增加250至300度。」

近視控制亦講求及早介入及持續跟進，但仍有32%家長未有持續安排子女驗眼，43%只在子女出現視力問題時才安排檢查，只有49%曾聽過「近視控制黃金期」，反映不少家庭仍錯失及早控制近視的重要時機。Patrick表示：「兒童近視管理愈早介入，愈有助降低深近視及相關眼疾風險。新一代『離焦控制鏡片』透過微光學動態結構，持續提供靈活變化的視覺訊號，有助持續控制眼軸增長及減慢近視加深。於12個月的臨床研究顯示，約3成配戴者出現近視及眼軸雙回退，能有效為兒童提供全面的近視控制及管理。」

(資料及相片由客提供)