為積極響應國家十五五開局之年規劃，落實應對人口老齡化戰略，推動粵港澳大灣區銀髮經濟產業發展及跨境養老服務高質量發展，大灣區醫療專業發展協會於2026年7月10舉行新聞發佈會，向社會各界發佈【大灣區銀髮經濟產業發展】相關計劃與發展方向。



同時，大灣區醫療專業發展協會與香港新家園協會合辦「大灣區銀髮經濟產業發展交流考察團」為協會推動【大灣區銀髮經濟產業發展】首個活動。本考察團由全國政協常務委員高永文醫生及香港立法會議員陳恒鑌議員擔任榮譽領隊，大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生擔任團長，新家園協會總幹事黃頌先生、龐朝輝醫生、林美玲醫生、陳偉強醫生擔任名譽團長。大灣區醫療協進會、香港專業人士協會、香港情緒健康學會協辦。將於7月10日至11日赴深圳、東莞、廣州、珠海、横琴開展實地調研與產業交流。

本次新聞發佈會，聚焦大灣區跨境安老服務融合、銀髮經濟產業發展等核心議題，邀請各界代表分別從不同專業角度分享相關看法、梳理現況、提出建議及介紹未來發展規劃。

全國政協常務委員、行政會議非官守議員高永文醫生將解釋本次考察團兩大核心目標：一是協助香港基層及中產市民清晰掌握香港、大灣區康養服務差異；二是牽頭兩地產業聯動，搭建完整銀髮經濟產業鏈。他提出，未來產業發展核心方向為兩地康養服務同質化，憑藉香港成熟高端安老、復康、心理支援及樂齡科技基礎，讓長者不論留港或北上，均可享用水準均衡的醫療安老服務。長者北上養老亦能有效分流本港安老需求，舒緩公立醫療、社福資源緊張、床位不足等民生壓力，實現雙向普惠。針對當前港人北上安老堵點，內地不少院舍設擔保人年齡限制，無子女獨居長者難以達標，無法申請跨境安老計劃。他建議由社工、民間團體擔任監護及擔保人，打通獨居長者入住門檻。同時提醒市民，跨境養老牽涉兩套獨立法律體系，潛在權益糾紛風險不容忽視，選擇長期預付型養老方案務必謹慎，優先挑選按月收費、收支清晰分攤的服務模式。

立法會議員陳恒鑌聚焦香港安老民生現況分析，指出儘管本港安老資源緊張，多數長者仍選擇留港養老，關鍵在於香港擁有完備法律保障、公立醫療及成熟安老監管制度，讓長者具足夠安全感。現時灣區跨境安老四大制度盲點：一是兩地法律、執法權限互不跨境，內地院舍消費糾紛香港部門無調查執法權；二是福利監管不對等，稅務政策存在矛盾，長者北上居住滿一定時長即失去供養父母免稅額，政策鼓勵與稅務限制相悖；三是兩地醫保報銷落差巨大，內地居民醫保對進口特效藥、標靶藥等覆蓋有限；四是跨境危重病人救護轉運機制缺失，口岸換車搬運存在生命風險。

對此，陳恒鑌提出全方位改善方案：稅務層面修訂條列，憑內地正規安老入住證明即可維持免稅資格；監管層面由社署設立內地安老院官方認證與定期評級機制，公開名單供市民參考；司法層面搭建兩地聯合快速仲裁渠道；醫療層面開通救護車跨境綠色通道，實現危重病人無縫轉運。

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑介紹，本次系列活動緊抓「十五五」銀髮經濟發展窗口期，依托粵港醫養資源互補優勢。內地具規模與成本優勢，香港擁有國際化醫療標準、專科技術及保險對接能力，構建獨特跨境醫養產業生態。

協會將以「優醫通」作核心載體，落實雙向服務布局，並積極推動「香港品牌計劃」，重點向內地全方位推廣香港優質醫療產品及服务，協助本港醫療健康產業深耕、拓展內地市場，打通兩地產業合作壁壘。

在北上服務中，將整合內地院舍、醫療、收費、護理資訊，搭建「保險資訊中心」，配套AI查詢梳理兩地醫保、商保跨境報銷規則；對接內地護理康復資源，同時輸出香港標準安老品牌落戶灣區，聯動金融、科技、醫療機構拓寬銀髮產業合作網絡；在南下服務中會聯合美年大健康等內地健康平台，針對內地高端客群推廣香港癌症治療、精準醫療、體檢、再生醫學等差異化專科服務，發佈「香港醫療產業差異化名錄」展示各領域服務特色；亦透過直播、專欄、科普短片開展醫學科普，建立市場認知。

長遠規劃方面，協會將打造高端康養示範市場、推出「大灣區青年新力軍」培育計劃，推動兩地醫護青年交流實習、資質對接，儲備產業專業人才，完整打通南下就醫、北上養老閉環服務鏈，釋放灣區銀髮經濟長遠潛力。

發佈會設青年代表分享環節，三名灣區青年新力軍將結合自身經歷，講述投身銀髮產業的發展願景。港籍傳媒研究生莊依琳自幼以跨境學童往返粵港，熟悉兩地民生環境，看好內地康養市場發展潛力，計劃發揮跨境視野助力粵港醫養資訊互通；青年創新教育機構IYOF創辦人陳昊言，將整合腦神經科學科研資源，布局長者情緒照護、智慧養老領域，培育銀髮產業年輕人才；香港中文大學醫學院三年級醫科生呂建德兼具臨床實習與醫療科技研究經驗，期待深入挖掘跨境醫養產業融合新機遇。

(資料及相片由客戶提供)