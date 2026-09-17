告別煮食危機　智慧防火廚房首選　富士皇定時熄火爐具

香港人生活節奏急促，日常生活中偶爾會「唔記得」熄火，這往往是引發嚴重火災的導火線。根據消防處統計，香港每年因煮食過熱或無人看管引致的火警平均約有1,000至1,500宗，佔住宅火警總數約三至四成，長期位居首位。廚房防火安全絕對不容忽視，要為現代家庭打造智慧廚房，選擇具備自動定時熄火及完善防護設計的爐具已是現代廚房必需，有效防患未然，保障家人的生命與財產安全。



嵌入式氣體煮食爐FH-GS66內置的熄火安全裝置，能在意外發生時自動切斷燃氣供應，減少大家因出門忘記熄火而釀成家居意外機會。

左右爐頭都配備獨立時間掣，最長可設定180分鐘，並可精確調整。

隨機亦附送迷你鍋支架（適用於FH-GS6620），適合小型平底鍋使用。

雙重安全防線 嵌入式氣體煮食爐FH-GS66

很多人都曾因為一時大意忘記關掉爐頭而心生不安，甚至要急忙趕回家檢查。其實隨著爐具智能化，這些煮食隱患完全可以避免。能夠自動定時熄火並截斷火源的設計，正是廚房安全的雙重防護關鍵。

FUJIOH富士皇推出的嵌入式氣體煮食爐FH-GS66專為解決這問題而設，這款煮食爐機身採用鋁合金爐座，具備防鏽耐用特性。

FH-GS66三大安全裝置

• 獨立時間制：左右 爐頭各自可設定最長180分鐘，煮食更安心。

• 旋鈕護罩：隔熱防燙，操作更安全。

• 熄火安全裝置：意外熄火時自動切斷燃氣，雙重保障。

嵌入式氣體煮食爐FH-GS66外型簡潔時尚，火力分段控制，單環或雙環火焰皆可精準掌握。不過最後亦想提提大家，即使煮食爐備有貼心的時間掣功能，煮食時仍需盡量小心看管，避免因疏忽而導致意外。

吸油烟機FR-FS22兼具高效能、安全性與易保養特點，為現代家庭打造潔淨安心的烹飪環境。

超級Kirei渦輪風扇及親水塗層濾網令清潔更輕鬆，整流板及濾網均可拆卸洗滌，維護簡便。

日本製吸油烟機FR-FS22「防油滴」避免燃燒危機

除了忘記熄火，廚房積聚的油污滴落火源同樣危險，容易引發火災。因此，吸油煙機的防油與排煙設計在廚房安全中至關重要。

FR-FS22 功能具備：

• 高效排煙、省電環保：吸油比率高達 88%，低噪音運行，烹飪更舒適。

• 整流板設計：有效防止油污倒流，避免滴入火源。

• 親水塗層濾網Aqur Slit Filter + 超級 Kirei渦輪風扇：易拆易洗，清潔維護更簡便。

• 纖薄機身僅 150mm：外型簡潔時尚，適合現代家庭。

FR-FS22 不僅提升廚房安全，更打造潔淨安心的烹飪環境。

FV-AL81雖然機身纖巧，但依然擁有46公升特大容量，而且集五大常用烹調模式，對烹飪新手都非常合用。

一機簡單烹飪 嵌入式多合1微波氣炸蒸烤焗爐FV-AL81

要讓廚房設備更完善，少不了一部多功能焗爐。FUJIOH富士皇嵌入式 FV-AL81 擁有46公升特大容量，集微波、氣炸、蒸煮、燒烤、烘焙五大模式於一身，輕鬆滿足新手與家庭所需。

FV-AL81功能具備：

• 30款預設食譜：操作簡便，新手也能輕鬆上手。

• 雙對流風扇 + 雙控溫技術：快速均勻加熱，省時同時保留美味。

• 耐用陶瓷塗層 + 蒸氣清潔功能：抗污防油，日常只需輕擦即可保持光潔如新。

「秋季家居博覽2026」會場限定 $1換購FH-GS6620煮食爐

富達（遠東）貿易有限公司作為富士皇香港官方總代理，今年迎來 30 周年，代理富士皇品牌亦長達 28 年，一直致力提供專業安裝與可靠售後服務，深受消費者信賴。

「秋季家居博覽2026」將於 9 月 24 至 27 日 假香港會議展覽中心舉行，富士皇將推出會場限定優惠：

• $1 推廣價換購 FH-GS6620 煮食爐（限量一部）

• 多款吸油煙機特價發售

為照顧未能親臨會場的讀者，旺角家居樂門市亦會同步提供展期優惠

富達(遠東)貿易有限公司

網站：www.ff888.com

秋季家居博覽2026

日期：9月24日至9月27日

攤位編號：3C-M57

會場限定優惠： $1推廣價 購買FH-GS6620煮食爐 (只限一部)

旺角家居樂

地址 : 港鐵旺角東站MKK12號舖(東鐵綫 - 旺角東站入閘區大堂)

電話 : +852 2363 0382

營業時間 : Mon – Sun 11:00am – 8:00pm

(資料及相片由客戶提供)