首屆「全港廚藝新星比賽」中、西廚藝新星誕生 三位奪金女廚師

香港首屆中、西廚藝青年新星正式誕生！青年廚師李漢輝在「2026全港廚藝新星比賽」中力壓群雄，奪得三項大獎，成為今屆賽事最矚目的「三料得主」；今屆賽事共有9 位女廚師晉身決賽，其中3 位女廚師更分別勇奪「中餐青少年組」、「中餐公開組」及「西餐青少年組」金獎，成績亮眼，女性廚師在專業廚藝領域日益卓越的實力與創意，亦反映香港餐飲業新一代人才發展趨向多元。頒獎典禮由香港立法會議員（飲食界）梁進, MH 主禮，與一眾餐飲業界領袖及專業評審一同見證新星誕生的喜悅時刻。

擔任主禮嘉賓的香港立法會議員（飲食界）梁進, MH 在致辭時表示：「作為飲食界議員，我經常思考如何創造青年向上流的機會，以及如何推動本港飲食業持續升級轉型，而『全港廚藝新星比賽』正正回應這兩個關注點。今次比賽為有意投身廚藝行業的學生和正在業界打拼的年輕廚師，提供一展所長的機會，展現香港新生代廚師的實力和創意，有助發掘香港人才，一舉兩得。」

香港立法會議員（飲食界）梁進, MH致辭。

賽事全面升級 打造中西廚藝交流平台

由中華廚藝學院（CCI）及國際廚藝學院（ICI）首度合辦之「2026 全港廚藝新星比賽」決賽及頒獎典禮日前（2026 年9 月23 日）圓滿舉行。賽事由歷來備受業界肯定的「全港青年廚師中餐烹飪比賽」全面升級，成為涵蓋中餐及西餐兩大範疇的全港性廚藝盛事，為本地青年廚師提供更廣闊的交流及競技平台，弘揚中西飲食文化，令飲食文化傳統得以薪火相傳。比賽分為中、西餐組別，各設「青少年組」（16-22 歲）及「公開組」（23-40 歲），合共四組賽事，各個獎項得主經已於決賽當日頒獎禮上公佈（參見附件一）。

賽事吸引近一百名青年廚師踴躍報名，創下歷屆新高。經過早前專業評審入圍評選後，每組挑選出10 名優秀選手躋身決賽，合共40 名。當中有9 位女廚師晉身決賽，而「青少年組」更首次有中學生成功入圍決賽，反映香港年輕一代對廚藝的濃厚興趣和潛力，別具意義。

今屆比賽除了考驗參賽者傳統烹調技藝外，更將菜式創意及新元素納入評分範圍，例如運用創新科技分析營養價值、採用本地低碳食材、實踐ESG 可持續發展理念，展現香港新一代廚師結合科技、創意與環保意識的新面貌。

決賽當日，「青少年組」以南瓜為指定食材，考驗參賽者對食材的運用與搭配創意；「公開組」則以蝦為題，考驗參賽者處理海鮮的技術。兩組參賽者須於45 分鐘內以指定的主食材炮製出指定份量的自創菜式，並親自向評審團闡述創作理念及作品特色。

首屆中、西廚藝新星同場誕生

李漢輝憑創意與實力成三料得主

賽事於中餐及西餐的「青少年組」及「公開組」各設金、銀、銅獎各一名，另設「李錦記最佳醬料配搭獎」、「煤氣公司最佳專業表現獎」及「聚大金鳳最佳創意獎」，各組賽事由專業評審團（參見附件二）選出優勝者。

「西餐公開組」青年廚師李漢輝（Henry）表現最為突出，憑精湛廚藝及創意，勇奪「西餐公開組」金獎，並同時摘下「李錦記最佳醬料配搭獎」及「煤氣公司最佳專業表現獎」，成為賽事「三料得主」。畢業於國際廚藝學院的Henry，向來視挑戰為激發創意與突破自我的動力，現於米芝蓮三星法國餐廳擔任初級副總廚，其得獎作品「Steamed Prawn Roll & Tartlet with Prawn Foam & Leek Puree & Marigold Leaf」糅合多年廚藝經驗與個人味覺記憶，並選用本地有機及時令食材，包括意大利青黃意瓜及青蘋果等，以支持本地農業的可持續發展。作品以蝦頭及蝦殼熬製濃郁蝦汁，配以萬壽菊葉增添清新草本香氣，並運用蒸、炒、煮、焗等多元烹調技巧，呈現豐富口感層次，成功贏得評審青睞。

三位女廚師勇奪金獎 成賽事焦點

「青少年組」方面，中餐及西餐金獎均由年輕女廚師奪得。「中餐青少年組」由英恩慈憑作品「金瓜映翠．南瓜三食」奪得金獎；「西餐青少年組」則由吳霈琳憑作品「南瓜三重奏．味噌鱈魚」摘金。至於「中餐公開組」金獎則由青年廚師蕭曉晴憑作品「融．鮮」奪得。三位女廚師同時摘下所屬組別最高榮譽，成為今屆賽事另一亮點。

今年比賽報名人數創新高之餘，亦成功吸引女參賽者報名參加，當中有9名青年女廚師更成功晉身決賽，結果更佔據金獎三席。

今年比賽更延伸至西餐範疇，一眾中、西餐的青年廚師在比賽上一展身手。

今年比賽更延伸至西餐範疇，一眾中、西餐的青年廚師在比賽上一展身手。

其中，「中餐青少年組」金獎得主英恩慈（Jocelyn）憑作品「金瓜映翠．南瓜三食」，以創新設計及精湛廚藝勇奪金獎，同時獲頒「李錦記最佳醬料配搭獎」。她以南瓜為主食材、豬肉為副食材，結合粵式食材配搭與日式天婦羅技法，製作酥炸南瓜餅，並巧妙配搭是拉差醬及蒜香豆豉醬，為菜式增添豐富層次及家常風味。首次參賽即獲金獎，Jocelyn坦言既驚喜又興奮。為備戰比賽，她早於兩個月前開始訓練，專注改良食譜、優化食材配搭及提升時間管理能力。自疫情期間培養對烹飪的濃厚興趣後，她積極鑽研廚藝，高中曾修讀應用學習（ApL）課程「西式食品製作」，現於THEi高科院就讀廚藝及管理（榮譽）文學士課程，並期望未來以中餐作為專業發展方向。

餐飲業界齊見證 支持青年廚師人才發展

中華廚藝學院訓練委員會主席黃家和教授, BBS, JP分享：「香港餐飲業的持續健康發展，有賴一代又一代廚師的傳承與創新。今屆不少參賽作品令人印象深刻，參賽者不但展現紮實廚藝，更將科技、本地食材及創新理念融入創作，充分展現新生代廚師的潛力與視野。」他寄語年輕廚師繼續精進技藝，為香港「美食之都」注入新動力，吸引更多旅客來港品嚐美食，亦吸引本地市民留港消費。

擔任中餐決賽首席評審、飲食業職工總會主席林千國先生指出：「今屆參賽作品充分體現新一代廚師的創意和視野，並配合餐飲業未來的發展方向。」他特別讚揚「中餐青少年組」金獎得主英恩慈表現出色，無論菜式完成度、創意構思及演說表現均十分成熟，展現對廚藝的熱誠與投入。

擔任西餐決賽首席評審兼前香港賽馬會餐飲主理廚師黃德褀先生分享：「今屆西餐組參賽者表現出色。『青少年組』作品在創意、擺盤及味道方面均有亮眼表現；『公開組』參賽者則能巧妙運用指定食材蝦及指定醬料，展現紮實技巧和創新思維。」他期望一眾青年廚師繼續保持熱誠，善用科技與創意，成為推動香港餐飲業持續發展的重要力量。

中華廚藝學院及國際廚藝學院院長葉漢鵬先生表示：「今屆賽事結合兩所廚藝學院的專業優勢，首次實現中、西餐比賽同日同場競技。我十分高興看到不少廚藝學生在這次以賽促學的機會，於技藝水平、創意及個人表達方面均有顯著成長，展現職業專才教育的培訓成果。我期望透過比賽亦促進業界交流協作，鼓勵更多青年投身餐飲行業，為業界發掘具潛質的新生代廚師人才。」

「西餐公開組」金獎得主李漢輝，其得獎菜式「Steamed Prawn Roll & Tartlet with Prawn Foam & Leek Puree & Marigold Leaf」選用本地有機及時令食材，支持本地農業的可持續發展。

「中餐青少年組」金獎得主英恩慈，作品「金瓜映翠 - 南瓜三食」。

「西餐青少年組」金獎得主吳霈琳，作品「南瓜三重奏・味噌鱈魚」。

「中餐公開組」金獎得主為蕭曉晴及其得獎菜式「融・鮮」。以「味遊亞洲」為創作理念，分別以泰式風味打拋蝦酥盒版、川式藤椒⁠蝦湯小龍包和鎏金蝦「米」多士，帶領評審的味蕾穿越泰國、四川和香港，展現出食材的多變和多元化，得到評審團的一致肯定。

本屆比賽榮幸邀請到多位業界資深專家擔任評審，包括：資深專業食評家謝嫣薇（Agnes）、飲食作家兼食物造型師鍾詠嫻（Gloria）、名廚李文基、香港中廚師協會會長江肇祺、香港廚師協會主席梁偉浩（Chef Eddy）、《香港澳門米芝蓮指南2025》年輕主廚大獎得主王歲允及資深業界人士等，挑選有潛質的香港青年中、西廚師同時亦獲得眾多飲食界名人及內容創作者蒞臨支持。比賽不僅為參賽者打造展現實力的舞台，亦為業界搭建了廣闊的交流平台，更能有效凝聚行業力量，攜手推動香港餐飲業蓬勃發展。

今年比賽獲得一眾餐飲業界機構代表、業界名人、內容創作者出席支持，見證青年廚藝新星誕生。眾人認為比賽對發掘本港餐飲業界人才的十分重要，為有潛力的青年廚師提供盡展才能的平台。

今屆「全港廚藝新星比賽」榮獲多個贊助商支持，包括「鑽級贊助」李錦記（香港）有限公司、香港中華煤氣有限公司，以及「品牌贊助」聚大金鳳。此外，賽事亦邀得20個業界單位成為支持機構，包括：漁農自然護理署、現代管理（飲食）專業協會、香港中廚師協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港餐務管理協會、香港酒店業主聯會、香港酒店業協會、亞洲餐飲廚藝協會、粵港澳酒店總經理協會、群生飲食技術人員協會、香港飲食業職工會聯合會、世界粵菜廚皇協會、飲食業職工總會、香港國際廚藝交流協會、香港飲食業聯合總會、優質旅遊服務協會、中國香港女廚師協會、香港廚師協會及港人港菜推動聯會合力支持（排名不分先後），共同弘揚香港中、西薈萃的飲食文化。

青少年組 中餐組別 得獎者 得獎菜式 金獎 英恩慈 金瓜映翠 - 南瓜三食 銀獎 韋世濠 麥香金沙瓜 銅獎 胡守鍩 金瓜雙韻 李錦記最佳醬料配搭獎 英恩慈 金瓜映翠 - 南瓜三食 煤氣公司最佳專業表現獎 唐浩庭 南香三重奏 聚大金鳳最佳創意獎 韋世濠 麥香金沙瓜

青少年組 西餐組別 得獎者 得獎菜式 金獎 吳霈琳 南瓜三重奏・味噌鱈魚 銀獎 壽啟言 Ocean Pumpkin 銅獎 許顥霖 Pumpkin Pie with Pumpkin Egg Pudding 李錦記最佳醬料配搭獎 吳霈琳 南瓜三重奏・味噌鱈魚 煤氣公司最佳專業表現獎 壽啟言 Ocean Pumpkin 聚大金鳳最佳創意獎 壽啟言 Ocean Pumpkin

公開組 中餐組別 得獎者 得獎菜式 金獎 蕭曉晴 融・鮮 銀獎 陳政元 蝦・翠金 銅獎 李藝 醉尋星洲 李錦記最佳醬料配搭獎 陳政元 蝦・翠金 煤氣公司最佳專業表現獎 李藝 醉尋星洲 聚大金鳳最佳創意獎 蕭曉晴 融・鮮

公開組 西餐組別 得獎者 得獎菜式 李漢輝 Steamed Prawn Roll & Tartlet with Prawn Foam & Leek Puree & Marigold Leaf 銀獎 梁俊傑 Two-Way Tiger Prawns — Teriyaki Terrine & Crispy Ball, Caramelized Apple& Braised Fennel Cabbage 銅獎 楊嘉偉 Deep Fried Prawn wrapped in Kataffi, Prawn Roulade stuffed with XO sauce served with Lee Kum Kee XO Butter Sauce 李錦記最佳醬料配搭獎 李漢輝 Steamed Prawn Roll & Tartlet with Prawn Foam & Leek Puree & Marigold Leaf 煤氣公司最佳專業表現獎 李漢輝 Steamed Prawn Roll & Tartlet with Prawn Foam & Leek Puree & Marigold Leaf 聚大金鳳最佳創意獎 梁俊傑 Two-Way Tiger Prawns — Teriyaki Terrine & Crispy Ball, Caramelized Apple& Braised Fennel Cabbage

專業評審團（中餐組、西餐組，排名不分先後）

中餐組 1 林千國先生 首席評判兼飲食業職工總會主席 2 黃家和教授，BBS，JP 中華廚藝學院訓練委員會主席 3 謝嫣薇女士 專業食評家、專欄作家及高端餐飲顧問 4 李文基先生 資深粵菜名廚及香港現代管理（飲食）專業協會會董 5 江肇祺先生 香港中廚師協會會長 6 陳淑萍女士 李錦記（香港）有限公司（鑽級贊助）香港及澳門區餐飲業務總監 7 譚家良先生 香港中華煤氣有限公司（鑽級贊助）工商服務及業務發展助理總經理 8 鍾惠敏女士 聚大行國際有限公司（品牌贊助）總經理

西餐組 1 黃德褀先生 首席評審員代表兼前香港賽馬會餐飲主理廚師 2 吳子文博士 酒店、飲食及旅遊業訓練委員會委員 3 鍾詠嫻女士 專業食評家、專欄作家及食物造型師 4 王歲允先生 精緻餐飲主廚兼創辦人暨香港澳門米芝蓮指南2025年輕主廚大獎得主 5 梁偉浩先生 香港廚師協會主席 6 甄祖健先生 李錦記（香港）有限公司（鑽級贊助）主要客戶、餐飲銷售副總監 7 祈積奇先生 香港中華煤氣有限公司（鑽級贊助）CulinArt 1862廚藝總監 8 陳相攸女士 聚大行國際有限公司（品牌贊助）經理

(資料及相片由客戶提供)