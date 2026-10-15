無底線震撼價！茶皇殿「阿拉斯加蟹」誓要做全港最抵頂級海鮮饗宴

一年一度阿拉斯加長腳蟹季正式開鑼！茶皇殿今年再度推出超值蟹季優惠，10月14日起阿拉斯加蟹低至 $198/斤（原價$338/斤），每日鮮活抵港，海鮮池即揀即撈，讓蟹迷以超值價享受鮮甜肥美的頂級海鮮滋味！



茶皇殿四大安心承諾

• 海鮮池即揀即撈：親自挑選心儀阿拉斯加蟹，眼見為實。

• 全程透明，揀邊隻食邊隻：由撈起、秤重到送入廚房，安心享用無憂。

• 嚴選優質大蟹：每隻重達3斤半或以上，蟹肉飽滿、鮮甜多汁。

• 每日鮮活抵港：新鮮運送，鮮味十足，為餐桌帶來豐盛滋味。

店內享用或外賣 多款烹調任君選擇

無論是家庭聚餐、朋友聚會，茶皇殿都為食客精心烹調阿拉斯加蟹。除了堂食，亦提供外賣自取，讓你與家人朋友隨時分享蟹季美味。

優惠價為 $198/斤（原價$338/斤）。選擇外賣自取或廳房服務，須另加 $40/斤。想在家中或私人空間享用熱騰騰的蟹宴，一樣方便又滋味。

無底線震撼價！抵過街市買！

$198/斤（原價$338/斤），即可品嚐鮮美肥碩的頂級阿拉斯加蟹，讓海鮮愛好者以極高性價比大快朵頤！抵過街市買，仲要蒸埋比您！

優惠限時供應！🦀蟹季限定！茶皇殿長腳蟹大震撼

鮮味不等人，立即訂座，搶鮮開餐！ 💥

📍店舖地址及訂座：

茶皇殿

旺角地址：旺角奶路臣街33號依利大廈2樓

📞Tel：2626 1168

何文田地址：何文田廣場2樓203-205號舖

📞Tel：2626 1611

觀塘地址：觀塘秀茂坪安達商場UG02號舖

📞Tel：2994 9188

油塘地址：油塘大本型3樓301及305號舖

📞Tel：2626 1008

土瓜灣地址：新碼頭街38號翔龍灣廣場一樓130A號舖

📞Tel：2626 1108

荃灣地址：石圍角邨石圍角商場地下109號舖

📞Tel：2626 9068

葵涌地址：葵涌邨商場2樓207號舖

📞Tel：2626 1948

茶皇漁港

屯門地址：屯門啟豐園1樓87號舖

📞Tel：2818 8086

（資料由客戶提供）