迎接NBA新球季開鑼！三屆入樽王空降MegaBox10月25日球星見面會

NBA 2026-2027全新球季即將於10月21日重燃戰火！NBA HK聯乘MegaBox，將於 10月25日(星期日) 假 MegaBox 全新30,000平方呎「Mega Sky空中花園」舉辦NBA Tip-Off 2026-2027揭幕活動，邀請著名NBA傳奇球星、歷史首位兼唯一三屆 NBA 全明星入樽賽冠軍Nate Robinson 親臨香港！屆時 Nate Robinson將現身 Mega Sky 空中花園與本地球迷近距離接觸，分享其傳奇職業生涯點滴，設有球迷拍照及親筆簽名交流環節，讓球迷在絕美的高空景致下，率先點燃新一季籃球狂熱！



活動亮點：

1. 三屆入樽王 Nate Robinson 現身Mega Sky與球迷及中學生零距離互動交流

Nate Robinson 當日除分享備戰心得及新季預測外，更會與現場球迷交流，送出簽名卡及合照，為新賽季揭開熱血序幕。

• 日期：2026年 10月25日(星期日)

• 時間：4:30pm – 5:30pm

• 地點：MegaBox L18, Mega Sky

「Nate Robinson 見面會入場證」換領方法：

Mega Club 會員(免費登記)於2026年10月17日起，於商場即日以單一電子貨幣消費滿 HK$800，即可換領「Nate Robinson 見面會入場證」乙張，並於活動當日可入坐VIP觀眾席及當日與Nate Robinson 合照一張。（名額有限，先到先得，換完即止）​

• 換領日期：2026年10月17日起至換完即止

• 換領時間：12nn -10pm

• 換領地點：MegaBox 地下禮賓處

2. Mega Club 會員專享禮遇 憑積分換領 2026-2027 NBA League Pass

Mega Club 會員亦可於10月21日起於手機應用程式憑Mega Point 積分，換領 NBA League Pass 兌換碼 一套(價值HK$759)，隨時隨地緊貼 2026-2027 賽季每場精彩賽事實況。

（資料及相片由客戶提供）