港日匠藝跨界聯乘｜百年德島 岡萬 + 大師有禮 呈獻四季漢和菓子

日本德島擁有123年歷史的百年和菓子老舖「岡萬本舖」，由第四代傳人岡田健次師匠，聯手香港匠心品牌「大師有禮」創辦人尹達剛師匠跨界合作，共同研發全新四季漢和菓子系列。兩位資深匠師融合百年傳統手藝，以天然食材為本，打造雅致輕甜、健康純正、兼具中日文化特色的漢和菓子，為大眾帶來源於自然、回歸原味的點心新體驗。「岡萬本舖」十多款經典和菓子及漢和菓子系列將率先在煤氣烹飪中心發售。



「岡萬本舖 × 大師有禮」四季漢和菓子新品發表會，是「日本秋祭in香港2026」認證活動之一，昨日假銅鑼灣利舞臺廣場煤氣烹飪中心舉行。活動由岡萬本舖、大師有禮、煤氣烹飪中心聯合主辦，逾百位嘉賓親臨見證盛事。出席嘉賓包括日本駐港總領事三浦潤大使、日本貿易振興機構（JETRO）所長杉山玲子、飲食業界代表、廚藝學員及各大傳媒代表。現場嘉賓一同品嘗「岡萬本舖」多款經典和菓子及全新四季漢和菓子系列，品牌同時推出機構訂製版本，開拓商務禮品市場。

日本駐港總領事三浦潤大使於「岡萬本舖 × 大師有禮」四季漢和菓子新品發表會上致辭。

日本駐港總領事三浦潤大使（中）與香港日本貿易振興機構（JETRO）所長杉山玲子（右）率先品嚐漢和菓子。

岡萬本舖｜德島百年老舖 以匠心製極致和菓子

岡萬本舖於1902年在日本德島創立，承載超過一世紀的和菓子工藝底蘊。品牌經典代表作「藤餅（ふぢ餅）」，靈感源自德島地福寺盛開的藤花，最初為款待賞花旅客而創，憑清純自然的風味廣受喜愛。經歷百載傳承與改良，至今仍是品牌經典銘菓。

百餘年來，岡萬本舖堅守全手工製菓初心，嚴守品質標準。針對現代人飲食失衡、「新型營養不良」等問題，品牌堅持回歸飲食本源，重視原生食材。品牌於德島自設農園 DAIJU PARK，親力栽種四季時令食材，由種植、培育至收成全程把關，從源頭確保食材天然純淨。

品牌秉持「原汁原味、零多餘添加」的製菓理念，嚴選德島名物和三盆糖，以天然蔗糖慢熬提味，保留食材最纯粹的清甜層次。從土地耕作、製糖工藝到糕點塑形，每一道工序均由團隊親自執行，以繁複匠心換取安心、健康的味蕾體驗，傳遞順應四季、源於自然的飲食哲學。憑藉精湛工藝，岡萬本舖屢獲日本和菓子大獎、飲食文化獎等多項榮，深受日本市場認可。

「大師有禮」創辦人尹達剛師匠與「岡萬本舖」第四代傳人 岡田健次師匠於「岡萬本舖 × 大師有禮」四季漢和菓子新品發表會上致辭。

「岡萬本舖」第四代傳人 岡田健次師匠（左）與「大師有禮」創辦人尹達剛師匠（右），於發布會上攜手展示全新中日聯手呈獻的四季漢和菓子系列。

百年老舖職人精神｜堅守初心，承擔百年信譽

日本是全球百年企業密度最高的國家，全國擁有逾四萬家百年老舖，當中九成以上為家族世代傳承，涵蓋和菓子、傳統工藝、釀造等多個領域。這些跨越世紀的品牌，不只是歲月的積澱，更是日本職人精神、傳統工藝與經營哲學的傳承載體。

作為岡萬本舖第四代傳人，岡田健次師匠繼承百年職人初心，與此同時突破傳統框架、與時俱進。他畢生深耕和菓子技藝，每日堅持研發試製，在完整保留古法精髓的基礎上優化配方，打造更契合現代健康飲食趨勢、口感清雅細緻的新式和菓子，讓百年老舖於新世代持續煥發生機。與此同時，岡田師匠積極推動品牌國際化，致力將德島和三盆糖風味、日本正統和菓子文化向外推廣，讓世界各地感受日式點心的匠心與溫度。

大師有禮｜半世紀廚藝積澱 深耕果仁點心創新與文化交流

香港匠心品牌「大師有禮」由擁有近半世紀廚藝經驗的尹達剛師匠主理。尹師傅為中國飲食文化大師、香港都會大學餐飲業專業管理碩士，於2021年獲日本政府頒授「旭日雙光章」。

尹師傅師承香港第一代粵菜名師，旅居日本三十餘年，深研中日料理精髓，首創「雙懷菜」，多年來積極推廣「日材中煮」理念，協助日本各地食材出海，持續推動中日飲食文化互通共融。

大師有禮」創辦人尹達剛師（左）與「岡萬本舖」第四代傳人 岡田健次師匠（右）於煤氣烹飪中心親身示範，展現精湛的和菓子手作工藝。

是次尹達剛師匠與岡田健次師匠強強聯手，是中日匠藝的跨界碰撞。兩位大師跨越地域與工藝差異，融合中式點心文化底蘊與日式和菓子精緻美學，結合雙方數十年研發經驗，以天然食材為核心，成功研發一系列港日融合、輕甜健康、四季適配的漢和菓子。

全新四季漢和菓子登場｜現場示範傳藝

本次新品發表會內容豐富，現場設有和菓子匠藝示範、新品試食、業界交流洽商等環節。大會特別加開專場示範環節，邀請煤氣烹飪中心學員到場觀摩學習，透過大師親身演示，傳授正統日式製菓手藝，推動傳統技藝傳承。

發表會正式亮相兩位師匠聯手原創的中日融和四季漢和菓子系列，產品造型雅致、口感輕甜健康，包括：琥珀碧根果配和菓子、碧根果入饌漢和餅、漢和式月餅、和三盆糖棋子餅、五味果仁和菓子等多款新品。

「岡萬本舖 × 大師有禮」四季漢和菓子新品發表會現場展出多款「岡萬本舖」的精選商品，其中全新的「四季漢和菓子」系列更於煤氣烹飪中心率先發售。

「岡萬本舖 × 大師有禮」四季漢和菓子新品發表會現場展出多款「岡萬本舖」的精選商品，其中全新的「四季漢和菓子」系列更於煤氣烹飪中心率先發售。

「岡萬本舖 × 大師有禮」四季漢和菓子，由「大師有禮」獨家代理，於煤氣烹飪中心率先發售。歡迎各界選購，機構訂製。查詢熱線：5985 0740

(資料及相片由客戶提供)