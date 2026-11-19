聖誕節將至，尖沙咀海旁再添大型打卡新熱點！由保誠保險冠名贊助的「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」今日（11月18日）正式登場，配合香港旅遊發展局首次將「香港繽紛冬日巡禮」的冬日節慶體驗延伸至尖沙咀。由即日起至2027年1月5日，香港文化中心建築群將化身成沉浸式光影舞台，免費開放予市民及旅客入場感受濃厚節日氣氛。



文化中心建築群變身光影舞台 糅合聖誕元素與北極光視覺效果

活動期間，尖沙咀海旁多座標誌性建築——包括香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館，將會透過沉浸式燈光及音響體驗，點亮維港兩岸夜色。

據大會介紹，今次光影節目糅合了聖誕主題光影及北極光視覺效果，並配以重新編製的經典聖誕樂章，以璀璨光影與動人樂韻交織出視聽體驗，為尖沙咀海旁增添冬日色彩。

保誠品牌足跡延伸至尖沙咀海濱

保誠保險有限公司首席客戶及市場拓展總監蔡明雄(右一）出席「香港繽紛冬日巡禮」開幕儀式時表示﹕「保誠植根香港逾60年，是次參與香港繽紛冬日巡禮，體現我們長遠服務香港、支持社區，以及為城市注入活力的承諾，希望透過璀璨光影， 讓市民和來自世界各地的旅客共度精彩冬日。」

保誠保險有限公司首席客戶及市場拓展總監蔡明雄表示，保誠與尖沙咀淵源深厚，由星光行大型LED屏幕，到香港首個保誠主題巴士總站，已在該核心地段建立鮮明的品牌據點。他指出，今個冬日很高興與旅發局攜手呈獻「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」，將品牌足跡延伸至海濱一帶；保誠植根香港逾60年，是次贊助亦體現長遠服務香港、支持社區及為城市注入活力的承諾，希望讓市民和各地旅客共度精彩冬日。

香港繽紛冬日巡禮 ─ 「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」活動詳情：

• 日期：2026年11月18日至2027年1月5日

• 地點：香港文化中心建築群（香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館）

• 費用：免費開放予公眾參與

開放時間及特別安排：

• 11月18日（開幕日）： 晚上8時45分至晚上11時

• 11月19日至2027年1月5日（星期一至日）： 晚上7時至晚上11時

• 延長開放日子（至凌晨1時）： 2026年12月24日至27日、2027年1月1日及2日

• 暫停演出安排：

。2026年12月28日至30日：暫停部分演出

。2026年12月31日（除夕）：配合香港跨年倒數活動，暫停全部演出

註：活動期間或因現場實施人流管制措施，公眾可能未能進入相關區域，前往打卡前敬請留意現場指示。

(資料由客戶提供)