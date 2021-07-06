MEKO｜果味茶系列換新裝　首次聯乘PANTONE熱推限量別注版禮品

撰文： 陳詠燕 最後更新日期： 2021-07-06 17:00

MEKO今個夏日又有新搞作！這次除了特地為Smiley Tea三款果味茶推出全新包裝之外，更為此與PANTONE首次聯乘，熱推一系列「Live a Colorful Life」限量別注版禮品，此系列禮品不但環保實用，還充滿夏日色彩。(圖片來源：MEKO官方網站)

Meko Smiley Tea果味茶換夏日新形象

新包裝以夢幻馬卡龍色系為主調，清新簡約、個性化的新裝跟大家迎接炎炎夏日。金黃色的韓柚子紅茶帶出清爽活力的感覺；粉紅色的蜜桃茶散發出甜美可愛氣息；明黃色的檸檬茶醒神有朝氣。除此之外，新包裝亦改用半透明的包裝方式，令樽身更有通透感，突顯了水果和紅茶的完美結合。

MEKO Smiley Tea 果味茶系列蘊含真正果汁，絶無防腐劑及人造色素，配上斯里蘭 卡精選的紅茶，再以滋潤、養顏的蜂蜜作調味。

MEKO + PANTONE首次聯乘 熱推Live a Colorful Life別注版生活禮品

Live a Colorful Life別注版生活禮品包括棉布購物袋、環保三文治袋、環保食物袋、純棉毛巾以及水杯連杯墊，精美別緻又合符環保原則，為大家的生活增添繽紛精彩。由即日起至7月31日，購買任何MEKO Smiley Tea飲品滿$25，憑單一收據正本於MEKO網頁登記，即可以優惠價換購MEKO + PANTONE限量別注版禮品。數量有限，換完即止。活動詳情

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