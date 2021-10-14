寢具減價｜床褥不是愈硬愈好！免買錯腰痠背痛選購3貼士要看體重

失眠，對不少都市人造成困擾，有調查發現八成香港人都有不同的睡眠問題，包括失眠、睡醒仍疲累或半夜扎醒等，不但影響日間工作，長期睡眠不足更會降低免疫力、抑鬱、食慾不振，嚴重更會導致心臟衰竭、肝病、高血壓等。雖然大部分人都認同床褥對睡眠質素十分重要，但對選購床褥卻存有不少謬誤，容易誤購不適合自己的床褥，「愈瞓愈攰」之餘還會引起腰痠背痛！



床褥選購貼士

1 床褥愈硬愈好？



床褥並非愈硬愈好，應根據個人體型選購適合自己硬度的床褥。體型較重的人睡在偏軟的床褥上，會令腰椎肌肉拉扯受壓，出現腰痠背痛；體重較輕的人睡在硬床褥上，也會因壓力不夠而令腰背間出現空隙，肌肉欠缺承托。

建議大家用BMI作參考：如用家介乎成人標準BMI 18.5至23，可選用中等硬度的床褥，而低於18.5即可選用較柔軟的床褥，相反則可選用偏硬的床褥。

BMI（(Body Mass Index）：以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方

2 床褥彈簧愈多愈有承托力？



不少人認為床褥彈簧愈多愈有承托力，但要留意的，其實是彈簧的結構分佈是否平均、彈簧的鋼絲品質及回彈性是否良好，才可判斷床褥是否具承托力，是否跟人體的自然曲線貼身吻合。

大家可參考自己的BMI來選擇合適硬度的床褥。（unsplash）

3 床褥什麼時候要更換？



坊間有指七年才需要換床褥，但其實大家應該考慮床褥的折損和清潔程度而更換。若單憑目測已發現床褥呈凹陷狀態，估計這床褥已失去承托力至少數個月，而持續使用欠缺承托力的床褥，輕則可令肌肉不平衡而引發痠痛，嚴重更會出現關節錯位。

此外，若床褥佈滿無法清潔的污漬和塵蟎等，為皮膚健康著想，還是盡快扔掉吧！

定時清潔床褥能夠延長床褥壽命。(haley-owens@unsplash)

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