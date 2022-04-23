鼓勵港青大灣區發展大抽獎　符合這年齡隨時贏$250萬千呎洋房！

為鼓勵香港青年把握在大灣區發展的機遇和加強與大灣區的聯繫，大灣區共同家園青年公益基金推出「灣區新活新里程」大抽獎活動，大獎更是位於中山市價值約$250萬港幣（下同）的精裝修住宅單位一套！其他奬品包括20份$20,000生活簽賬額及500份$1,000灣區生活簽賬額，此外，凡參加抽獎的人士均可獲$100灣區交通津貼，人人有份！



大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生表示：「基金以『助青年 創明天』為使命，致力支持青年在大灣區升學、就業及創業等多方面的發展，為他們創造更好的平台，於大灣區發揮所長，一展抱負。基金亦於去年與中銀香港推出綜合青年服務的『大灣區青年卡』，為於大灣區城市升學、就業及生活的香港青年提供生活支援及支付便利。適逢《粵港澳大灣區發展規劃綱要》推出三年，基金今次推出『灣區新活新里程』大抽奬活動，藉以更好鼓勵香港青年於大灣區建立新生活、開拓新里程，融入大灣區發展藍圖。」

大抽獎於4月27日起接受報名，參加者年齡必須介乎18至45歲，並且持有有效港澳居民來往內地通行證的香港居民，成功登記為基金YO PLACE會員及持有大灣區青年卡，即可參加大抽獎，便有機會獲得黃廷方慈善基金贊助價值約$250萬的中山市「越秀．天樾灣」建築面積105平方米3+1房連精裝修住宅單位1套，以及20份$20,000及500份$1,000灣區生活簽賬額。

按圖看大灣區中山市精裝修的住宅單位環境及周邊配套：

👉大抽獎報名網址

👉登記成為基金YO PLACE 會員

👉申請大灣區青年卡

「灣區新活新里程」大抽獎

登記日期：4月27日上午9時至9月30日下午11時59分

抽獎日期：10月25日

得獎公佈日期：10月26日



得獎名單將刊登於大灣區共同家園青年基金網址及YO PLACE網站