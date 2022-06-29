大家樂買焗豬扒飯捐$1予認知障礙症協會　溫馨廣告喚醒珍惜身邊人

不經不覺，大家樂已經陪伴香港人成長超過50年，共同經歷高山低谷，幾許變遷，唯一不變的便是「大家」在大家樂留下的種種回憶。為了重拾這些美好的片段，大家樂推出全新品牌「有大家，就有大家樂」企劃，製作了一連三輯簡單而真摰的生活小品，記錄屬於這個時代的故事，提醒大家珍惜和關心身邊人。大家樂快餐更發起「關注認知障礙症患者」活動，以行動支持機構繼續協助基層市民。



大家樂最新的廣告圍繞著每個人的小故事，既溫馨又感動。（圖片由大家樂提供）

關注認知障礙症患者 由一個「招牌焗豬扒飯」開始

大家樂的「關注認知障礙症患者」捐款活動由 7月1日至8月31日，市民只需購買一個「招牌焗豬扒飯」，餐廳便會向香港認知障礙症協會捐出$1，以支持用作照顧認知障礙症患者日間中心的營運開支。此外，大家樂亦已成為香港認知障礙症協會的「認知友善好友」，為大家樂門店前線員工提供應對認知障礙症患者的培訓，以助員工在日常工作中為患者提供適切的服務及協助。

「有大家，就有大家樂」 3大社會課題喚起關心身邊人

此外，大家樂推出了一連三輯簡單而真摯的廣告，以這個時代為命題，記錄在香港居住的每一位小人物，每天都有機會面對的問題。第一輯《我的善忘爺爺》，以認知障礙症患者為主題，希望提醒大眾多關心身邊長者，亦藉此加強社會對認知障礙症患者的關注，短片的主題曲由炎明熹主唱，希望提醒大家珍惜在一起的時光，回味一份熟悉的味道。其後兩輯分別以「居家工作」和「移民」為題，期望可喚起市民珍惜與身邊人的時光，無論何時何地，大家樂都會繼續成為市民的大食堂。