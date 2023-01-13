大灣區青年基金千萬助港青灣區交流就業展所長　滿1個月再獲$1000

隨著中港兩地通關及恢復兩地正常往來，大灣區共同家園青年公益基金（大灣區青年基金）將投放1000萬元，透過不同活動，支持香港青年於大灣區發展，擴闊眼界實現夢想，並且融入國家發展大局。



大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生表示：「基金將會更加積極支持及配合國家及特區政府的各項政策及措施，鼓勵香港青年抓緊粵港澳大灣區及國家發展帶來的機遇。」（圖片由大灣區共同家園青年公益基金提供）

「大灣區青年卡」支援港青灣區升學交流或就業

大灣區青年基金提出了多個重點項目，包括「大灣區青年卡」，一張綜合青年服務卡提供大灣區的生活支援及支付便利。而「2023灣區生活新里程」計劃，將資助香港青年前往大灣區内地城市交流、就業、實習、升學等多元化發展，當中會鼓勵16-30歲香港青年以小組形式成為「灣行者」，自主策劃3日2夜或以上旅程並前往大灣區內地城市進行交流及體驗，親身了解當地的發展。計劃亦鼓勵18-35歲香港青年前往大灣區內地城市工作或實習，而每位青年於當地工作滿一個月以上，就可獲資助$1,000。

「大灣區青年卡」為一張綜合青年服務卡，提供大灣區的生活支援及支付便利。（圖片由大灣區共同家園青年公益基金提供）

深度體驗交流團 基金每團資助10萬

讀萬卷書不如行萬里路，「2023粵歷交流計劃」將會透過資助香港青年機構或辦學團體安排12-30歲青年，於大灣區內地城市開展交流活動，每團最高資助額為$10萬，期望年青人對內地有更深入的了解。此外，基金又會組織來自香港本地13間大專院校的大灣區青年基金「創明天獎學金」得主，前往大灣區進行深度交流及體驗之旅，費用全免。基金同時會透過網站、短片及書籍提供有關大灣區內升學、就業及創業的資訊及服務，藉此鼓勵更多香港青年前往大灣區發展事業。基金預計將會有超過15,000人受惠。

大灣區青年基金的築願計劃所贊助的「沖出夢想」─ 太平洋咖啡 x 港專@大灣區創業培訓計劃，參加者於早前往深圳實習。（圖片由大灣區共同家園青年公益基金提供）

大灣區YO PLACE網址：www.yoplace.org.hk