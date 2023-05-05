先施減價｜名牌手袋皮鞋床品23折起　送優惠券達$600消費券都用得

先施瘋狂大減價開始啦！由即日起至6月15日先施百貨分4期進行限時瘋狂勁減，每期帶來不同期間限定勁減貨品包括男士真皮皮鞋、女士手袋、名牌床上用品等低至2折。精選貨品買滿指定金額/數量，可再享額外折扣，購物滿指定金額，更可享高達$600優惠券回贈，消費券都用得！



折上折購物現金優惠券最多送$600

先施百貨現正舉行瘋狂大減價活動，即使最新SS23今季產品亦同樣有折！指定產品更多買多折，男士真皮皮鞋買2對再85折；女士手袋買2件再9折、3件再8折、4件再7折！購物滿$1000送$50優惠券回贈，滿$2000送$150，滿$3000送$300，滿$5000送$600。

男士真皮皮鞋 最平$599就買到

精選男士鞋履35折起，買2對可再享85折。IMAC真皮皮鞋原價$1390，現特價$599起；GIANNI RUSSO真皮皮鞋原價$1690，現特價$659起；DI FRANCO真皮皮鞋原價$1790，現特價$899；FABI真皮皮鞋原價$4900起，現特價$1790起；BETTACCINI手製真皮皮鞋原價$2990，現特價$1495！各款男士真皮皮鞋均是意大利製造、性價比高且耐用的男士上班鞋。如果不想與其他人撞款，又想低價入手真皮皮鞋，就可以約親朋戚友一齊掃貨！

按圖即看精選男士鞋履：

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女士手袋 全部半價折上折

意大利製造的真皮手袋、有個性之餘不容易撞款，精選女士手袋Andrea Cardone真皮手袋原價$1790起；RIPANI真皮手袋原價$1190起，Laura Di Maggio真皮手袋原價$1390起，現全部半價，最平$595就買到！而且買2件更可享9折、3件再8折、4件再7折，是時候約閨密朋友一齊買包包！

按圖即看精選女士手袋：

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名牌床上用品 抗菌安眠低至23折

精選床品低至23折，只限旺角、深水埗店有售。Casablanca卡撒天嬌天然大豆夏涼被採用大豆豆粕為原料，含特殊大豆保濕因子及多種氨基酸，柔軟親膚無刺激，纖維中的微量元素具有抗菌、遠紅外、負離子、抗紫外線等多種有益人體健康的功能，是夏天的好夥伴！夏涼被原價$829起，現特價$299起，優惠期為5月5日至5月15日。

Cherry絲滑系列4件套裝包括床笠、枕袋及被袋，由天絲及聚酯纖維混合而成，手感如絲般順滑，柔軟舒適同時備有抗菌功效，天絲亦能調節空氣溫度，讓環境清爽乾淨，能夠提升睡眠舒適感！套裝原價$1818起，現特價$699，優惠期為5月16日至5月25日。Natural Home FRATTINI純棉套裝100%純棉製造，面料輕薄耐用，透氣性高，原價$1500起，現特價劃一$399，優惠期為5月5日至5月15日。

按圖即看精選名牌床上用品：

先施瘋狂大減價

地址：中環德輔道中189號李寶樁大廈；旺角瓊華中心UG-3/F；深水埗西九龍中心L1-3

營業時間：早上10時 - 晚上7時30分（中環）；早上11時 - 晚上9時30分（旺角）；早上10時30分 - 晚上9時30分（深水埗）

優惠日期：即日至6月15日

＊精選床品只限旺角、深水埗店有售