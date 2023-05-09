廚餘回收｜領展推動環保拯救廚餘送現金券　附可回收廚餘名單

廚餘回收早已成為生活中的重大議題，香港雖被譽為「美食天堂」，但同時每日產生大量廚餘，根據環境保護署的最新數字*，現時我們每日棄置於堆填區的垃圾中，廚餘佔三分之一，多達3,437公噸！當中有1,095公噸來自工商業，包括食肆、酒店、街市、食品製造及加工業等，「美食天堂」可會變成「垃圾天堂」？



根據環保署的最新數字，現時我們每日棄置於堆填區的垃圾中，廚餘佔三分之一，多達3,437公噸，情況令人關注。（資料圖片）

廚餘是有機廢物，容易腐爛，若棄置在堆填區，更會產生大量溫室氣體如甲烷及高污染滲濾污水，影響環境。而且，目前全港只剩下三個堆填區，但相繼在數年內便告爆滿。面對堆填區飽和、大量廢物引致環境被破壞等危機，我們還要繼續做「地球二世祖」，浪費食物製造大量廚餘，為自己丟掉的「垃圾」無了期地「埋單」嗎？

廚餘非垃圾 從街市垃圾桶救地球

廚餘在垃圾堆中，是最有可能拯救出來變成其他資源。在香港，現時大部分收集所得的廚餘均運往政府的有機資源回收中心第1期（O · PARK1），轉化為堆肥及生物氣，當中的生物氣可化成可再生能源。不過，廚餘回收和衫褲鞋襪的回收不盡相同，廚餘在回收前，必須花點時間處理和分類，並且將廚餘分類後，瀝乾當中的水分，才放進回收桶。

按下圖看宜回收廚餘食材：

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宜回收廚餘食材：



水果類：水果、果皮

蔬菜類：菜葉、菜根、菜籽、瓜皮

米食類：各式米製品，如白飯、米粉

小麥類：各式小麥製品，如麵條、麵包

豆食類：各式豆類製品，如豆腐

肉類：各式肉類，如生或熟的雞、鴨、豬、牛、羊、魚

殘渣類：茶渣、中藥渣、咖啡渣

軟殼類（少量）：蝦殼、蛋殼

按下圖看不宜回收廚餘食材：

不宜回收廚餘食材：



液態物質：湯、餸汁

大塊骨頭：豬、牛、雞、鴨骨類

領展香港物業管理總監繆國相（Jeff）指出，從2018年7月開始，領展與環境保護署合作，回收街市租戶的有機廢物。

憑着自身在香港的廣泛營運網絡，領展一直致力推動商戶攜手回收廚餘。領展香港物業管理總監繆國相（Jeff）表示：「從2018年7月開始，領展與環境保護署合作，回收街市租戶的有機廢物。最初有23 個鮮活街市參與，我們作為業主，積極與環保署聯絡，安排培訓給前線清潔員工和街市租戶，教導他們如何分類及回收廚餘。那時環保署還未有提供免費運送廚餘服務，我們便聘請承辦商運送廚餘至小蠔灣有機資源中心。」在2018年至2021年期間，領展一共拯救了2,344公噸廚餘。

領展回收逾千五公噸廚餘 較去年度增54%

其後，環保署於 2021 年推展規模更大的「廚餘收集先導計劃 」，參與計劃的商戶、食肆會作源頭分類，將收集所得的廚餘送往政府設於領展垃圾站的紫色廚餘收集桶，再由環保署送往小蠔灣有機資源中心。Jeff透露：「截至2023年4月，領展有47個物業（包括商場及街市）支持計劃，當中包括七個連鎖集團，例如大家樂、大快活、美心、譚仔、美心、百佳、惠康等。在2022/2023年度， 領展一共回收了1,491公噸廚餘，較去年度增加54%。」

街市回收廚餘見效 送現金券光顧綠色商戶

領展於2022年9月率先以富東街市為試點，推行「富東街市廚餘回收大作戰」活動，鼓勵商戶將廚餘分類回收，從而將有機廢物轉化成再生能源。活動期間商戶只要評分達標，即可成為「綠色商戶」，獲取超市現金券以作鼓勵；而市民在富東街市消費滿指定金額，亦可獲現金券用於綠色商戶消費，讓顧客及商戶都能受惠，達致雙贏。Jeff說：「活動中商戶參與率高達八成，一個月內成功共收集了6.3公噸廚餘。」

「綠色商戶」之一的「定發生果」於2019年進駐富東街市，專門售賣本地及海外優質水果。負責人劉喬峰表示，新鮮水果非常容易損耗，當中有一部分能食用的，會收集交給慈善機構，其他不能食用的水果則透過富東街市的廚餘回收安排，有了新的用途。「我們每日都會有至少兩箱水果需要丟棄，顧客知道我們參與廚餘回收都表示支持，對我們的形象和生意都帶來正面影響。其實廚餘回收十分容易，只要每人多花一點時間，多出一分力量，便可大大減少香港的廚餘。」在富東街市的推廣活動早前已完滿結束，未來領展的廚餘回收先導計劃將於2023年下半年延伸至其他領展街市，培養所有商戶回收廚餘的習慣，實踐綠色生活。

別做大嘥鬼 餐廳減廚餘有妙法

減少將廚餘送往堆填區，餐廳又可以怎樣做？在領展旗下有多間分店的連鎖飲食集團大家樂是一個成功案例。「大家樂在2021年開始於全線逾350間分店推行廚餘分類及收集計劃。每間分店的廚房、水吧、下欄都設有廚餘桶，同事將廚餘和一般垃圾分開處理，並每日都會量度廚餘重量，再將數據交由集團作分析，以改善產品份量、食材選擇和準備流程。我們同時製作了一份《廚餘管理操作指南》供同事參考，裡面詳細解釋整個計劃的理念和執行細則，清楚列明甚麼才是廚餘，以及正確處理廚餘的流程。」大家樂集團總經理（香港快餐）盧國輝（Nelson）分享道，集團於2021/22年度制定了減少廚餘密度目標，務求於2024/25年度將廚餘密度減少4%，並於2029/30年度將其減少10%。

大家樂集團總經理（香港快餐）盧國輝（Nelson）指出，大家樂在2021年開始於全線逾350間分店推行廚餘分類及收集計劃。

此外，政府的都市固體廢物收費計劃最快於今年內實施， Nelson表示，飲食界商戶如能有效處理廚餘，不但能保護環境，亦有助節省收費所產生的營運開支。「我們於垃圾徵費實施前推行廚餘分類計劃，讓同事熟習如何將廚餘分類，待真正徵費時，同事已經建立好習慣，自然能順利推行，減低垃圾徵費帶來的營運成本。」

首選源頭減廢 次擇回收再用

至於最直接避免產生廚餘的方法，最重要是從源頭減廢，市民應該珍惜食物、減少浪費，將多餘食物給予有需要人士；其次是廢物回收再用，最後才是在堆填區處理廢物。

領展自2016年開始支持惜食堂的剩食回收計劃，在領展39個鮮活街市，安排回收可食用的蔬菜和水果，四百多位菜販商户均支持這計劃，為惜食堂製作的飯餐提供新鮮蔬菜。此外，領展旗下商場設置了惜食堂的15個食物收集箱，方便市民把他們在食用期前未能食用、未開封、沒損壞的包裝食物捐出，這些食物將會轉送給有需要人士果腹，避免造成浪費。

互動體驗了解可持續發展

「領展可持續未來館」限定主題展覽「綠續開餐 Take Eat Seriously」，除了破解多個食物迷思，還可讓參加者以互動體驗來探索不同糧食議題，並了解如輕鬆減廚餘的妙法，從日常飲食中實踐可持續發展。

領展可持續未來館

地點：樂富廣場A區3樓

費用：免費入場

詳情：https://bit.ly/3pafDdx

註：環境保護署於2022年發布的《香港固體廢物監察報告2021》的數字。