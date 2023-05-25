報稅表點解會失蹤？追查普通郵件得唔得？郵遞迷思為你逐一拆解！

又到寄報稅表的時候了，忘記貼上足夠郵資？還是你根本不知道郵寄去政府部門，例如寄報稅表到稅務局要貼上郵票？如果郵資不足，分分鐘會令你延誤報稅而須罰款！假若信件石沉大海，你又可以怎樣做？原來一封小小的信件隱藏着不少的郵遞知識。香港郵政為市民服務超過180年，見證着科技改變市民通訊的習慣。現今電子郵件普及，但郵遞服務依然不可或缺，以下4個有關郵遞服務的迷思你又知多少？



迷思1：寄報稅表要貼郵票嗎？

又到5月，市民都經已收到稅務局寄來的「綠色炸彈」，不少市民會用郵寄方式報稅，但每年都有市民因遲交報稅表而被罰款，當中部分人或因忘記貼郵票或所付郵資不足，導致報稅表無法送達稅務局。一般而言，報稅表若連2張A4紙的附件寄出，仍然屬於30克或以下的普通信件，郵費為$2.2，若市民所付的郵資不足，又沒有在信封標明回郵地址，報稅表就有機會變成「死信」，永遠無法送達目的地了！

不少市民在寄報稅表時，所付郵資不足(如上圖)，而且亦不提供回郵地址，信件無法派遞變成「死信」。報稅表遲交就有機會罰款。（圖片由香港郵政提供）

迷思2：郵政局細、職員少、點派那麼多信？

目前全港共有122間郵政局（包括3間流動郵政局），負責接收市民的郵件，當中有些郵政局只有幾名職員工作，怎麼可能處理該區那麼多的郵件呢？答案當然不會只看表面！因為郵政職員在收集信件之後，會統一送到位於九龍灣的中央郵件中心進行分揀工作，然後再送到全港25間派遞局安排郵差派遞，所以一封信的收發是香港郵政各個部門通力合作的成果。

寄信看似簡單，不過原來背後需要香港郵政各個部門通力合作方可完成。（資料圖片）

迷思3：打電話可追蹤郵件去向？

郵件寄出而收件人又未收到，可以點？打電話去郵政局追查得唔得? 事實上，一般普通郵件及郵包並不設追蹤服務。需要郵件追蹤服務的話，可到郵政局或使用「智郵寄」投寄設有追蹤功能的本地郵寄服務，例如「易寄取」、本地郵政速遞或本地掛號信件/郵包等服務，這樣就可以隨時在網上追查郵件去向，既方便又安心。

一般普通郵件並沒有追蹤功能，如需此功能，市民可以選擇「易寄取」、本地郵政速遞或本地掛號信件/郵包等服務。（網上截圖）

迷思4：寫中文地址比英文地址郵遞速度更快？

為了讓郵政人員更方便分辨收信人的地址，郵件上必須清楚標示中文或英文地址。不過網上流傳，寫中文地址的郵遞速度比英文地址快。事實上，只要收件地址清晰正確，寫中文或英文地址並不會影響派遞郵件的速度。