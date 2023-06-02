入手攻略｜打造優質睡眠時間　3款日本製床褥推介

都市人生活勞碌，睡覺作為全日最放鬆的時間，當然要好好重視！要「有覺好瞓」、儲足精神，大前提當然是選一個舒適又合適的床褥。但市面上床褥款式眾多，厚薄、材質、功能都不同，究竟應該如何選擇？以下為你精選3大推介款式，逐一拆解其特點，助你打造優質睡眠時間。



1／緊貼體型承托 貼心之選——甜夢®EXCELSIOR床褥

每個人對床褥軟硬度的要求都不同，但若選了不合適的款式，分分鐘睡出痛症！日本製造的蓆夢思®甜夢®EXCELSIOR床褥除了軟硬度適中，並採有獨立袋裝彈簧，順應人體曲線充分承托腰背，不論仰睡、側睡均能貼合身體，深層緩解背部壓力。而因應香港天氣潮濕、易滋生細菌，此款亦備有FilCare抗菌除臭纖維及專利 e-IONCRYSTAL®負離子纖維科技，打造清爽、乾淨兼舒適的睡眠環境，自然能睡得更好。

銷售點：崇光百貨、永安百貨（上環及油麻地店）

甜夢®EXCELSIOR床褥

2／輕柔包覆身體 易醒人士必備——甜夢® TSUBAKI床褥

身為蓆夢思®專門店全新產品，不論外型抑或功能都更勝一籌！此款式同樣由日本製造，有別於一般床褥，其深灰色設計盡顯型格，深淺不一的花紋更顯日本「匠人級」造工，散發低調美。除了有獨立袋裝彈簧科技緊貼用家體型作承托，也具備e-ION Crystal®負離子纖維淨化空氣、FilCare抗菌除臭纖維抑制細菌滋生。更特別的是，此款的床褥表層增添了Pillow Top軟墊，躺上去更感柔軟舒適，能感受到床褥輕柔地包裹身體，細心打造用家的「沉浸式」睡眠時間。

甜夢® TSUBAKI床褥可於以下蓆夢思®專門店優先試用：

• 沙田店（HomeSquare2樓249號）

• 九龍灣店（MegaBox 5樓L5-1A號）

＊於6月15至27日期間，MegaBox L5展覽廳將展出甜夢® TSUBAKI床褥及甜夢®狗狗床褥，有興趣的朋友記得要留意優惠資訊。

甜夢® TSUBAKI床褥

床褥上有深淺不一的花紋，散發低調美。

3／可拆洗透氣款式 升級呵護毛孩——甜夢®狗狗床褥

近年愈來愈多人養寵物，而其實除了人，毛孩的睡眠質素也與健康息息相關。要為毛孩打造舒適的安樂窩，一張高質素的床褥必不可少！日本製造的蓆夢思®甜夢®狗狗床褥同樣有獨立袋裝彈簧科技，為愛活繃亂跳的毛孩提供優質的支撐力，加上e-ION Crystal®負離子纖維及高度透氣的軟墊，厚毛的貓狗睡覺時便更加通爽，不易感「翳焗」。

除此之外，相信一眾主人最擔心的必定是衞生問題，甜夢®狗狗床褥外層含「蘆薈提取物」，有效抗菌除臭。而床套亦可獨立拆除，方便主人清潔！

甜夢®狗狗床褥

不但注重毛孩的睡眠質素，蓆夢思®更多走一步支援導盲犬及流浪貓狗，於不同方面關顧毛孩的身心健康。其中包括「蓆夢思®毛孩支援小行動:」，將5月27至28日全線專門店的營業額，捐出1%支持香港拯救貓狗協會的救援工作。同時各分店更增設香港導盲犬協會和拯救貓狗協會的捐款箱，號召更多人伸出援手。

香港導盲犬協會的Gaga（左）和Victor（右）早前到蓆夢思®專門店出席新店剪綵。

（資料及相片由客戶提供）