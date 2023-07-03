陳茵媺分享愛為家人煮花膠　Supermom成尚品星級代言人

育有三名子女的Supermom陳茵媺(Aimee)最近去staycation慶祝錫婚紀念，更於IG大方分享慶祝影片。淡妝的她皮膚細緻飽滿，近看有好多膠原BB，原來鬼妹仔性格的Aimee，煮花膠都有一手。作為尚品忠實用家的她最近更成為尚品代言人，香港No.1最多人購買花膠品牌多年來受業界及消費者肯定，在本港有超過50間分店，隨時入手優質花膠，相信老公同子女都大飽口福！



大家都知道Aimee在加拿大長大，原來Aimee自小經常接觸花膠海味，更會「膽粗粗」為父母煮花膠。「花膠外表好有趣，浸完可以發大數倍覺得好神奇！」成家立室後，Aimee經常為子女煮他們最愛的花膠湯，一定要懂得選優質花膠︰「高質花膠要夠大夠厚身，顏色要夠深。試過不同品牌的花膠，我會選擇全港No.1最多人購買花膠品牌*尚品。只因尚品多年來一心追求品質，堅持顧客第一！」

尚品優質保證 Aimee為家人煮愛心花膠

「花膠形狀要夠大夠厚身，顏色亦要深，太薄太淺色通通都不要」。自從Aimee接觸到尚品的花膠後，就知什麼是真材實料︰「尚品一條龍服務給我信心保證，花膠由產地直送，而且自設廠房處理去油技術、低溫乾燥等工序，質素自然高。我平日最愛以非洲烏干達花膠筒下廚，容易浸發之餘，色澤黃淨，膠質更豐富，家人都讚口感軟滑，最適合我這種需要兼顧家庭事業的新時代女性！」

凡事以家庭為優先的Aimee多年來用心經營與家人的相處之道。同樣地，尚品將顧客擺在第一位的理念，務求為顧客帶來優質的食材質素、卓越的服務態度，能夠成為Aimee多年來的首選，絕對不無原因。無論再忙Aimee也會花盡心思，享受親子時光。「浸發花膠我會叫小朋友一齊幫手，可以增進感情，是不錯的親子活動。」

提到浸發花膠，Aimee認為「先蒸後浸」是保留最多膠質的關鍵︰「我會依照尚品建議的浸發方法，先隔水蒸20-30分鐘，以熱力先鎖住膠質，然後用清水浸過花膠，浸發過夜，膠質先會保留得最多。」Aimee能夠隨時保持容光煥發的狀態，相信亦是多吃花膠補充膠原的成果，印證尚品「祟尚品質，天然健康」的理念，產品質素有目共睹，難怪忠實顧客特別多，同時備受業界肯定。

追求最好 繼續挑戰自己

在別人眼中，事業家庭非常美滿，何不做少奶奶嘆世界？「子女開始長大，可以投放更多時間在事業上，令自己變得更好，不斷進步。」不約而同地，尚品致力提供品質與服務質素，不斷研發推出新產品，務求為顧客追求最好，兩者的理念不謀而合，這亦是Aimee選擇尚品的最大原因。

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*根據珩峰市場研究有限公司 (2022年1月7日至2022年1月21日)

全港No.1最多人購買的花膠品牌（海味連鎖店）調查報告。

（@2022年珩峰市場研究有限公司版權所有）

(資料及相片由客戶提供)