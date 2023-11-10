親子好去處｜M+港產動畫跟福爾摩斯破案！6大必玩免費遊幻想樂園

M+戲院電影推介！近年西九文化區成為不少家庭日消遣的好去處，位於西九文化區的M+亦推出6個親子同樂活動，可以在假日一家人欣賞港產推理動畫及紀錄片、又可以一起手作家庭回憶錄，更可讓小朋友在大型畫布上「攞正牌」亂畫，發揮創意！票價最平只需HKD$25，絕對超值！立即睇文了解詳情啦！



M+博物館6大親子活動 必睇港產動畫電影

M+戲院「鮮眼界」將在11月及12月放映兩套適合親子共賞的電影，分別是《鳥與夢飛行》及《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》，可以透過引人入勝的動畫、難得一見的電影和一度被遺忘的經典作，為親子帶來相處、溝通的機會！此外，M+更設「家庭日」，舉行多個親子藝術工作坊，開拓小朋友的視野之餘，更能增進親子感情，絕對是假日共度親子時光的好去處！

M+假日親子活動【1】M+戲院｜《鳥與夢飛行》了解30多種候鳥遷徙與生態

與三十多種候鳥一同在雲端翱翔是怎樣的體驗？《鳥與夢飛行》是由法國導演積葵克魯索、米素迪柏斯、 積葵貝瀚 於2001年執導的紀錄片，透過使用飛機、滑翔機、直升機及氣球捕捉鳥類生態，展現鴨子、鶴鳥、天鵝、鸛和其他鳥類的生活和遷徙的旅程。

對於孩子而言，影片是一種很好的學習媒介。除了可以讓小朋友了解鳥類生活型態與習性，更是大人小孩欣賞世界頂級電影的絕佳機會！《鳥與夢飛行》曾獲奧斯卡最佳紀錄長片獎、歐洲電影獎最佳紀錄片等多項提名，這部佳作絕對值得一看再看！這套屢獲殊榮的紀錄片將分別在11月18日及26日於M+戲院放映，機會只有兩次，一定要好好把握！

鮮眼界：《鳥與夢飛行》

放映場次：11月18日（星期六15:00）及11月26日（星期日14:30）

票價：HKD$25（17歲或以下）；HKD$85（正價）；HKD$68（特惠）

片長：97分鐘

語言：英語（輔以中文及英文字幕）

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M+假日親子活動【2】M+戲院｜《大偵探福爾摩斯︰逃獄大追捕》峰迴路轉齊齊查案

曲折懸疑的故事你又喜歡嗎？《大偵探福爾摩斯︰逃獄大追捕》由本地動畫導演袁建滔及鄒榮肇於2019年執導，故事改編自厲河作品《大偵探福爾摩斯》第18部《逃獄大追捕》及第32部《逃獄大追捕II》。動畫有着一個計算準確，節奏明快，峰迴路轉，風趣惹笑的劇本，以工業革命年代為背景，講述福爾摩斯查案與大盜馬奇逃獄的故事，帶出社會貧富懸殊的問題。

《大偵探福爾摩斯︰逃獄大追捕》在2019年面世時未有引起迴響，但其實是部難能可貴的港產闔家歡動畫電影，更曾獲第26屆香港電影評論學會推薦電影大獎！《大偵探福爾摩斯︰逃獄大追捕》作為多年來再重現的港產動畫，無論畫工、劇情以至是配音毫不馬虎，更提供科學知識、合作推理的情節。作為一部合家歡的動畫電影，絕對值得觀眾去為港產動畫支持！

鮮眼界：《大偵探福爾摩斯︰逃獄大追捕》

放映場次：12月16日（星期六；14：30）及12月31日（星期日；14：30）

票價：HKD$25（17歲或以下）；HKD$85（正價）；HKD$68（特惠）

片長：84分鐘

語言：廣東話（輔以中文及英文字幕）

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M+假日親子活動【3】家庭日繪畫工作坊：「胡塗」亂畫 創意任發揮

孩子在牆上亂畫是所有家長都會遇到的困擾，在這個「胡塗」亂畫工作坊，無論大人小孩都可以「攞正牌」肆意亂畫，發揮創意！工作坊以感官遊戲為主題，運用各式各樣的家居用品，創造出獨特畫具，與家人一起在巨型畫布上盡情發揮！過程中除了為大人與小朋友提供協作參與的機會，更可以開拓小朋友的想像力及創造力。

家庭日繪畫工作坊：「胡塗」亂畫

場次：11月19日、11月26日及12月17日（星期日）

時間：11月｜10:30–12:15（廣東話）；14:30–16:15（只有11月19日以英語進行）

12月｜10:45–12:30；14:15–16:00 （廣東話）

票價：HKD$300（每張門票可供一位兒童及兩位成人進場）

*憑工作坊門票可於活動當天參觀標準門票指定展覽

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M+假日親子活動【4】家庭日動畫工作坊：「手動家庭回憶錄」 滿載溫馨

想幫孩子留下回憶，「手動家庭回憶錄」工作坊將會是最佳活動！工作坊將會邀請大人與小朋友透過盛載家庭回憶的物件，共同構思一段訴説家庭故事的定格動畫，以此喚起對家庭的親密感情和記憶的細膩回溯，亦可以讓小朋友發揮小宇宙，創造出獨一無二的動畫！

家庭日動畫工作坊：「手動家庭回憶錄」

場次：11月19日、11月26日及12月17日（星期日）

時間：11月｜10:45–12:30（廣東話）；14:15–16:00（只有11月26日以英語進行）

12月｜14:00-15:45 （廣東話）

票價：HKD$300（每張門票可供一位兒童及兩位成人進場）

*憑工作坊門票可於活動當天參觀標準門票指定展覽

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M+假日親子活動【5】家庭日表演藝術工作坊：「動山造水」 化身花鳥山河舞動伸展

「動山造水」工作坊讓你可以一家人親密互動，以親子身體律動和形體表演為主題，家人將會化身為花鳥蟲魚、山谷河川來舞動身體。透過活動期間走訪博物館的不同空間，並與其他參加者一起伸展、彎曲和擺動身體來互動，讓小朋友認識身體、嘗試以肢體動作作為溝通語言，更鼓勵大人和小朋友透過觀察以外的方式，以不一樣的角度來發掘和探討藝術。

家庭日表演藝術工作坊「動山造水」

場次：11月19日及11月26日（星期日）

時間：14:15–16:00（廣東話）

票價：HKD$300（每張門票可供一位兒童及兩位成人進場）

*憑工作坊門票可於活動當天參觀標準門票指定展覽

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M+假日親子活動【6】家庭日隨玩現場：幻想遊樂園 千奇百怪 免費任玩

「幻想遊樂園」放滿了形狀不一的大型組件，讓大人與小朋友隨意拼湊出千奇百怪的臨時遊樂設施。過程中可以讓小孩在開放的遊戲框架下安全地探索，亦可與其他參與家庭組隊協作，透過在過程中互動，開拓更多遊樂的想像以及與小朋友相處的方式，如果想增進親子間的感情，幻想遊樂園絕對必去！

家庭日隨玩現場：幻想遊樂園（圖片來源：M+）

家庭日隨玩現場：幻想遊樂園

場次：11月12日、11月19日、11月26日及12月17日、12月21日、12月24日、12月27日

時間：11:00–13:45；14:15–17:00

票價：免費

*只限即場參加，先到先得