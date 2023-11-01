秋季親子好去處！5個好玩戶外親子活動推介+門票優惠

秋天戶外親子活動好去處！01親子為家長精選了5個好玩戶外活動好去處！包括農莊、蒙古包露營、野外定向歷奇等，可以趁機親親羊駝、餵小動物、參加親子工作坊，節目應有盡有！最適合現在秋高氣爽的天氣，大人小朋友齊齊放電，爸爸媽媽快快報名同小朋友到戶外活動盡情放鬆一下 ！



成峯歷奇 Pinnacle Adventure - 定向及飛索挑戰日營 | 01空間獨家88折

小朋友準備好接受挑戰的勇氣嗎？想在2023年突破自己，跳出框框為2024準備一個好開始嗎？

成峯歷奇為小一至中三的朋友仔準備了以下的活動，於長洲做野外定向訓練及飛索體驗。野外定向可訓練朋友獨立地對信息進行評估，並作出決策，從而培養青少年獨立綜合分析問題、解決問題的能力。同場並有專業導師帶領訓練及飛索體驗，爸爸媽媽可以放心！完成挑戰可獲發證書一張！名額有限，小朋友準備好未？

01空間 成峯歷奇 Pinnacle Adventure- 定向及飛索挑戰日營 $780/每位 (原價: $880)

立即報名

活動日期：2023年12月28日

活動時間：08:30 - 18:30

活動地點：長洲

集合地點及時間：0830 中環5號碼頭

解散地點及時間：1830 中環5號碼頭

(* 集合及解散時間會因應船期有所調整)

*費用已包括認可專業導師，定向及飛索裝備

*不包括保險及食物飲品

對象：6 - 10歲

自備清單(建議)：

1. 袋/背包放置個人物品

2. 八達通 ( 交通用，卡內至少有金額 $100 )

3. 充足水源或補充飲料

4. 自備午餐食物、小食

5. 防曬用品

6. 運動衣服，波鞋

7. 替換衣物(活動完結後)

截止報名日期：活動前 4 天

電話：535 4594 / 9790 6467

歷奇活動中包含刺激的飛索，喜愛挑戰性活動的小朋友必定樂而忘返。（機構提供）

元朗大棠蒙古包體驗 | 綠行鳥營地 | 01空間獨家9折

位於元朗大棠的綠行鳥營地鄰臨大棠有機生態園及大棠楓香林，景色宜人，且佔地8萬尺，更分為露營區、森林小屋區、蒙古包區及露營車區，可選擇不同的宿營體驗。大人或小朋友想體驗更獨特的野外露營的話，當然不可錯過當中的蒙古包，帳幕極具空間感，即使一家四口或入住也足夠！營區內設有食物冰箱、男女洗手間及冷熱水淋浴設施，及大量泊車位等。

入營時間 ：下午15:00至下午18:00前

出營時間 ：上午09:00至下午12:00前

地點：Greenobo綠行鳥營地

01空間 元朗大棠蒙古包體驗 | 綠行鳥營地 | 獨家9折優惠

立即報名

星期一至四 (非公眾假期)：

4 人營：$1,800 (原價: $2,000)

5 - 6 人營：$2,160 (原價: $2,400)

7 - 8 人營：$2,520 (原價: $2,800)

星期五、六、日、公眾假期及假期前夕：

4 人營：$2,160 (原價: $2,400)

5 - 6 人營：$2,520 (原價: $2,800)

7 - 8 人營：$2,880 (原價: $3,200)

*請於預訂後 致電/ Whatsapp (TEL: 9610-4919) 查詢可預約之日期及時間，逾期作廢，不設退款。

設施及注意事項：

熱水沖涼，廁所乾淨

食水供應，車泊草地

特大草地，免費雪櫃

設有自助小食部

男廁8格（4格廁所，4格沖身）

女廁12格（6格廁所，6格沖身）

全自助形式，請帶備相關露營用品

蒙古包內不可煮食

蒙古包內附：

雙人床 (張數視乎人數安排)

枱櫈 (蒙古包內 1 枱 4 櫈)

指定充電位

小型營燈

蒙古包外附：

枱櫈 (按人數量提供)

蒙古包外可BBQ或打邊爐

物資租用清單 (如需要)：

雪櫃 免費

指定充電位 免費

燒烤爐 $200/個/晚

燒烤網 $50/個

燒烤叉 $10/支

燒烤碳 $70/包

蒸餾水700ml $15/支

睡覺軟墊 $100/個/晚

營燈 $50/支/晚

裝飾用波波燈 $100/串/晚

蚊香 $60/盒

天幕 $150/個/晚

暖風機$180 /個/晚

投影機 $500/晚

*須自備有HDMI輸出的播放器或遊戲機，如接駁手機或iPad，須自備HDMI轉換接頭

水池 $400/晚

* 提前3天預訂

* 所有物品需要自行安裝，清潔後還原歸還

*如有任何爭議，01 Space 及 主辦方保留最終決定權

大棠有機生態園優惠套票｜元朗 （建議 1 小時前預訂）

香港有不少郊遊好去處，但老少咸宜的地點，未必到處皆是。對於市區的人來說，平日在城巿忙忙碌碌，入元朗似乎更是一件大事。只要細心留意，元朗有一塊樂土。

大棠有機生態園由1994年創辦至今已成立20周年，為令各位遊人有賓至如歸的感覺，月前園區已進行大規模的復修工程，等待大家蒞臨。大棠有機生態園，大人和小朋友均可以欣賞湖光山色，盡情吸收空氣中負離子氧氣濃度極高之「天然氧吧」，讓精神為之一振，拋開繁重的工作和學習壓力，既可讓腦袋放鬆一下，亦可親子同樂，必定能令一家大小豁然開朗，樂而忘返。

設施包括：

荷花池、繩網陣、兒童遊樂場、湖心亭等。

01空間 大棠有機生態園優惠套票 | 最低79折

立即報名

01空間優惠價（生態園入場+活動套票4格）：

大人票：$130（原價：$160）

小童及長者：$110（原價：$140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )

*小童門票歲數限制為3-11歲；長者門票歲數限制為65歲以上

門票有效期：2023年12月31日止（前往活動場地前建議先向場地查詢有關開放事項)

假日活動套票 連 4 格：

沙圈騎馬一圈 (2格/位)

大家庭或合家歡單車 (3格)

充氣彈彈床 (3格/位)

兒童遊戲車 (2格/位)

巧手撈彈彈波 (2格/位)

甘筍餵飼馬匹 (1格/位)

飼料餵飼動物 (羊、兔) (1格/位)

魚糧餵飼錦鋰魚 (1格/位)

湖心亭餵飼錦鯉魚 x 魚糧一包 (1格)

*以下換購項目 1 - 4 格票不定，換完即止：

DIY手工藝製作 (1-4格/位)

有機蔬菜一包 (1-3格)

有機芽菜一包 (1-3格)

有機菇類一包 (1-3格)

有機粟米一包 (1-3格)

有機酸蘿蔔或木瓜一包 (1-3格)

個別活動因疫情暫停開放，如對活動有任何查詢請先致電2470 2255

小白兔音樂農莊入場套票｜元朗 (1天前預約)

能夠在佔地偌大的大自然中親親小動物，不只小朋友，即使大人也一樣樂而忘返！佔地超過10萬平方呎的小白兔農莊，以讓孩子透過各類形活動挑戰自我，學習自立作為使命。農莊透過親子活動，讓到訪家長與孩子們增進溝通和關係，同時讓家長放下日常緊張的生活節奏與孩子們渡過悠閒輕鬆的一天。莊園內除有各式各樣的小動物，更有非洲鼓、爵士鼓表演，還有多款戶外設施供參與及使用。

01空間 小白兔農莊 手工藝工作坊入場套票 | 尊享01優惠

立即報名

星期二至五、非公眾假期：

一人套票：$128 (原價: $130)

二人套票：$250 (原價: $260)

星期六，日及公眾假期：

一人套票：$198 (原價: $210)

二人套票：$380 (原價: $420)

小白兔農莊 手工藝工作坊入場套票：

即日農莊通行證一張

寵物飼料一份

小白兔紀念品一份

夾公仔機幣兩枚 (每位)

手工藝工作坊一位

免費享用大草地及兒童遊樂設施

免費享用繩網設施

免費享用圖書閣、玩具閣

免費參觀爬蟲館、蜥蝪館、兔仔館

親親小動物

免費泊車

營業時間：請參閱官網跟進最新開放時間

逢星期一休息 (公眾假期除外)

星期二至星期五 （11：00 - 18：00）

星期六，日及公眾假期 （10：30 - 18：00）

親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票｜錦田低碳農莊菠蘿園｜獨家低至53折

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，四隻羊駝遠渡千里從澳洲引入，非常可愛溫順。01空間的獨家套票更可以讓一家大細零距離擁抱羊駝及購買飼料餵飼羊駝餵食羊駝這動物界「暖男OPPA」。

除了擁抱可愛的羊駝，難得的FAMILY DAY，當然要充實且能滿足男女老幼的需要！01的獨家套票，融合戶外生態學習、手作、DIY輕食、寫意休憩、兒童遊樂放電，必定為你的家庭提供健康又難忘的一天。

01空間 親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票 | 獨家低至53折

立即報名

01空間優惠價：

一位 (大小同價)：$268 (原價: $480)

兩位 (大小同價)：$516 (原價: $960)

三位 (大小同價)：$774(原價: $1,440)

套票每位包括以下內容：

1. 以下 A - B 三選一 （逢星期六日及公眾假期使用，需要預約；平日需要四人或以上成團）

A. DIY菠蘿特飲製作、雪糕菠蘿包組合班

B. DIY鳳梨酥製作、有機種子種植班

C. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕、空氣鳳梨製作班 （平日需要10人或以上成團,及需要預約）

2. 入場通行證一張

3. 親親羊駝（20分鐘）一位

4. 羊駝飼料一份

5. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

6. 農莊紀念品一份

7. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等)

門票有效期到：2023年12月31日（請注意購買適當時段票類及前往活動場地前建議先向場地查詢有關開放事項)

收費區：

兒童玩樂區 (充氣堡壘/ 釣魚池/彩沙池 /智力積木) - 以人頭計，不論年齡

備註：

滿三歲或身高95cm或以上，需購票入場「如小朋友身高95cm或以上，但不足三歲，可出示證明文件豁免收費入場（但不會提供任何項目活動及自費活動），否則需要購小童票」