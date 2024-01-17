本港睡眠大賽冠軍4分鐘入夢鄉　「悟空SPA」21式秘技解放失眠

今晚終於有覺好瞓啦！失眠、睡眠質素差，是不少都市人的通病，有見及此，來自日本的頭部按摩專門店「悟空SPA」(悟空のきもちSPA)舉辦「全港睡眠比賽」，冠、亞、季軍正式誕生！參賽者躺在舒適按摩椅上，由睡眠治療師施展「21式神級按摩技術」，冠軍得主只需約4分鐘即呼呼入睡，在場人士嘖嘖稱奇！擁有「全國人氣NO.1」美譽的「悟空SPA」已正式登陸旺角朗豪坊，想知直達「睡眠高潮」的秘密魔法，就要留意下文啦！



輾轉難眠、影響工作效率 三甲得主引起失眠共鳴

「全港睡眠比賽」的冠、亞、季軍分別獲得3萬、2萬及1萬元獎金，獎金豐富，對一眾參賽者而言，可以在比賽中「瞓個好覺」更是難得！不少參賽者在十分鐘限時到達前已「睡眠高潮」，冠軍林小姐分享︰「按摩過程極為放鬆舒適當睡眠治療師按到頭部某個『開關』時便立刻『熄機』入睡。」最終憑4分18秒佳績奪冠。而季軍高先生在初賽時已見證過「睡眠高潮」的厲害之處︰「每晚在床上輾轉反側、難以入睡，不但影響心情煩躁，工作時亦較易出錯。試過做運動、聽助眠音樂，甚至食安眠藥，效果亦不理想。沒想到首次參加初賽接受頭部按摩後，當晚不到5分鐘便睡著了，深層睡眠時間更比平時長兩三倍。」亞軍余小姐是一位在職媽媽，自女兒出生後便因照顧嬰兒導致睡眠質素大幅下降，睡不好加上繁重工作，令專注力變低，她希望擺脫長達一年的失眠困擾！

「全港睡眠比賽」冠軍林小姐。

「全港睡眠比賽」季軍高先生。

70萬人等待中 港人「打占」早按早享受

面對繁忙工作、家庭壓力，以上三位參賽者正正反映了都市人飽受失眠困擾的苦況，亦是「悟空SPA」創辦人金田淳美曾經面對的問題。金田小姐表示︰「我曾經是一位會計師，當時有睡眠問題，影響見客時的表現。我希望透過按摩改善睡眠問題，但發現日本甚至世界各地並沒有專門按頭的按摩店，便萌生『不如自己做一間』的念頭。」「悟空SPA」於2008年誕生，創立於京都，是日本第一家專攻頭部按摩的按摩店，瞬間攻佔壓力爆煲的日本人身心，最近3個月的預約都已爆滿，輪候人數已經超過70萬人，一位難求。金田小姐分享︰「全靠10年來客人的支持與累積，成就70萬人預約的佳績。我們追求令客人有被解放的感覺，體驗一個在家中不能達到的睡眠體驗。問及金田小姐為何會選擇在香港開辦第一間亞洲分店，她表示︰「日本與香港同時節奏急促的地方，了解到多數香港人有睡眠的問題，希望能以我們的技術讓大家得到解放。」

金田小姐承諾讓香港的客人都能體驗到和日本一樣高質的服務。

「悟空SPA」於1月15日舉行開幕禮，為失眠一族帶來佳音！

21式神級按摩技 睡眠、開心、美顏全擁有

壓力與失眠可謂悉悉相關，腦神經外科醫生及醫學博士石田昭彦氏先生表示︰「壓力過大導致慢性腦部疲勞，進行頭部按摩療程可以改善頭痛、肩頸酸痛、眼睛疲勞、失眠、脫髮、皮膚粗糙等症狀，提升睡眠質素，預防健康問題。」「悟空SPA」創辦人團隊去年12月親身到達香港，向首批本地睡眠治療師傳授獨創21式神級按摩技術。金田小姐解釋︰「頭部的筋肉非常很纖細，而睡眠正正與頭部的副交感神經有關。「獨創21式技術」不同於一般按摩技術，是一套經多年研究與數據集結而成的成果，真正令客人的筋肉得到放鬆。當頭部沈重感得以輕減，睡眠問題自然得到改善。」獨創21式技術助客人放鬆頭部、頸部、肩膀位置的緊張肌肉，放鬆心靈同時治癒大腦，10分鐘即達絕頂睡眠境界，失眠問題迎刃而解。而大腦於睡眠中能增加多巴胺快樂激素，睡眠治療師會配合手、腳按摩，提升幸福感。當頭皮、肌肉得以放鬆，按摩能刺激皮下組織的血液循環，活化肌膚、減淡皺紋、排毒去水腫、提亮膚色，睡一個真正「美容覺」！

「悟空SPA」將日本店的裝潢原汁原味搬到來香港。

助眠環境配套 睡眠高潮話有就有

除了睡眠治療師的絕頂手法外，「悟空SPA」特別引入「冷凍空間」，按摩前讓皮膚表面進入冷凍狀態數分鐘，再施以「ほむら弛緩術」(Homura Relaxation Technique)，令皮膚溫度極速變化，刺激血液循環，血壓稍微波動，感官即時放大，肌肉處於最放鬆的狀態去接受睡眠治療，解鎖「絕頂解凍」新享受！加上北歐神級魔法座椅，環抱人體工學設計，安穩舒適，配合昏暗環境，盡情投入寧靜空間，最適合lunch time或下班後眠一眠，充充電！

地址︰旺角朗豪坊辦公大樓52樓

電話︰2587 7112

營業時間︰

星期二至五 12:00nn - 9:00pm

星期六 10:00am - 7:00pm

星期日、一及公眾假期 休息

立即預約︰https://goku.hk/G2XX?tat=c-mass

(資料及相片由客戶提供)