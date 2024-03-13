新地子公司康業率先開辦資歷架構第4級課程 自家培訓專業物管人才

政府為加強對物業管理的監管，自2020年8月1日正式實施發牌制度，經過三年過渡期，擔任管理或監督角色的物管從業員必須持有指定牌照，方可擔任管理或監督的角色執行物業管理工作。作為物管行業的先行者，康業服務有限公司高瞻遠矚，多年前已推出「物管牌照人才：自家培訓計劃」，鼓勵員工持續學習獲取物管從業員的專業資格，更成為業界首間及唯一舉辦物業管理人(第2級)牌照課程及資歷架構第4級課程的公司，為員工提供有系統及高質素的專業培訓。現職康業的高級物業及設施主任劉華晉，透過報讀公司開辦的免費課程，成功獲取相關牌照，學以致用之餘，更讓他把握晉升的機會，在事業發展上更上一層樓。

自辦資歷架構認可課程 提升業界水平

企業要達至可持續發展，如何留人才、育人才、搶人才，是各行各業聚焦的重點之一，而人才發展正正是康業一直以來的主要策略。追溯至2008年，教育局正式推行資歷架構，為物業管理行業的資歷釐定明確及客觀的標準，確保課程內容配合行業需要；而康業更早著先機，早在2007年成立「康業人才發展學院」，有系統地統籌所有培訓策略、發展、課程及質素，為員工度身訂造多個1 至4 級的資歷架構認可課程。康業亦與本地培訓機構及大專院校簽署學分累積及轉移備忘錄，讓員工在進修途上能夠無縫銜接修讀更高級別的專業課程及取得更高資歷，提高其專業性及認受性，創造更大價值。

康業主席及行政總裁鄺正煒表示：「康業設有完善的培訓制度，一方面提升員工的管理及領導才能、各方面的專業知識和技巧，為公司培育專業全面的物管人才，提高整體服務質素，另一方面對行業起了積極的牽頭作用，達至雙贏局面。」

課程內容「貼地」 為未來發展鋪路

由康業自資開辦的「綜合物業服務管理高等文憑(資歷架構第4級)」，2022年獲監管局批准認可，成為「物業管理人(第2級)牌照的指明學歷」，目前已超過20位員工修讀並完成課程。2018年入職的劉華晉把握發牌制度的機遇，主動報讀此課程，他表示︰「公司提供一個免費的機會，讓我可以重新學習，鞏固一些容易忽略的細節。課程安排於上班時間進行，方便我們更有彈性上堂，加上清晰的晉升階梯，完成課程後可取得物業管理人(第2級)牌照，協助日後事業有更好的發展。」

劉華晉表示修讀公司的「綜合物業服務管理高等文憑(資歷架構第4級)」，完成課程後可獲取「物業管理人(第2級)牌照」，有助日後事業發展。

為培育全面專業的物管人才，課程設計理論與實際應用兼備。劉華晉認為內容「貼地」，學員能認識到物業管理安全工作的相關法例、工作安全及健康職務等理論外，課堂上會進行個案分析及小組討論，「導師給我們地盤或屋苑的環境相片，然後進行討論，找出當時的環境有可能造成的意外，並指出應該如何處理。討論過程中學員會有不同意見，導師亦會講解當時的情況及改善之處，從而加深認識。」此外，課程會利用屋苑的例子講解書本上的理論，令學員更容易了解及明白箇中道理。遇到困難時，劉華晉亦會把握工餘時間向上司請教，更會利用公司自行開發的員工手機應用程式「WeCom」，透過當中超過500套培訓影片進行網上學習及考核，更加全面了解並應用物業管理的實際工作技能。

課程讓劉華晉打下堅實的基礎，他深入了解到行業的多元化及挑戰性，除了應付日常工程維修、會所管理、園藝保養等等，還要接觸財務、人事、法律等範疇。他分享︰「由於我所負責管理的屋苑，工程部員工需經常到戶外地方工作，理解到他們可能會因天氣炎熱而忽略穿著防護裝備的重要性，因此我會因應天氣變化為他們提供合適的個人防護裝備之餘，亦會將我於課堂所學的為他們講解，發揮團隊精神。」

智能培訓體驗 強化學習效果

AI趨勢銳不可擋，康業積極投放資源及人手於創新科技，2018 年設立智能培訓中心，推行VR 虛擬實境及AR 擴增實境培訓，共有14 套創新培訓技術，為員工帶來創新且多元化的培訓體驗。虛擬培訓內有不同大廈場景、道具角色及緊急事件(如火警處理、交通意外處理、發現不明物體處理、傷者處理、水浸處理、電力安全、樹木安全、個人安全裝備等)，以考驗員工應變能力。完成訓練後，系統會自動評估處理步驟、時間性、安全性等，強化學習效果。這不僅提高了員工的技能水平，還提升了公司整體的工作安全和效率，為客戶提供更安全、高效及創新的物業管理服務。

(資料及相片由客戶提供)