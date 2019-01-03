日圓閃見7.45算　專家拆解抽升原因　料將於這個位徘徊

股市波動令市場避險情緒升溫，作為傳統市場「資金避難所」的日圓亦因此大幅抽升，亞市早盤試過於7分鐘內急升超過3%，每百日圓兌港元閃升至7.45水平，就該貨幣來說較為罕見。 目前，日圓暫回落至7.3水平，對哈日族的「驚嚇」程度稍稍減退。但有專家提醒，市場仍有不確定因素，預料日圓有機會繼續在高位徘徊，在兩大因素解除前，唱錢或要忍一忍！

環球股市持續波動，資金流入避險貨幣，帶動日圓抽上。據彭博終端機，亞洲匯市今天（3日）早盤，美元兌日圓銀曾在7分鐘內由108.44急貶至105.11，跌幅超過3%；若換算成港元，即每百日圓兌港元則由7.2197急升至7.4500，情況罕見。

不過在波動過後，日圓走勢稍為「冷靜」。美元兌日圓最新回升至約107水平，即每百日圓兌港元7.31的水平。恒生銀行首席市場策略員溫灼培相信，3大因素令日圓大幅抽升。

日本正值長假期，流動性減少下令日圓大幅波動。（視覺中國）

股市積弱資金流入日圓避險

溫灼培指出，日圓向來被視為全球「資金避難所」，而環球股市積弱，蘋果下調收入預測，盤後急挫近8%，拖累道期下瀉，的確有部分資金流入日圓避險。但他亦指出，導致日圓轉強還有兩大因素。首先，日圓對息率走勢，特別是美、日之間息差變化最為敏感，由於市場愈來愈多人覺得，美國聯儲局今年未必可以進一步加息，因而由原先擔心兩國息差擴大，到現在預料息差或不會有變化，甚至進一步拉近，日圓便因應市場看法的改變而轉強。

溫灼培預料，短期內美元兌日圓會在107至108之間上落。（路透社）

市場繼續避險 料日圓於107至108高位徘徊

其次，從近日各國公佈的製造業採購經理人指數（PMI） 中可見，除了中國自2016年7月以來首次跌穿50榮枯線之前，美國、台灣及歐洲等的數據亦不太理想，令「避險」情緒再度升溫。

溫灼培認為，在這三大因素的拖累下日圓轉強，而且日本正值新年長假期，流動性減少，以及程式盤的拖累下令滙價大幅波動，日圓才會在短短7分鐘跌超過3%。

他預料，未來仍有中美貿易戰及英國脫歐等不確定因素，市場避險情緒持續，再者過去兩年日圓維持在107至115間上落，數月前已長期徘徊於114的水平，即是試了低位，現是或許會在107至108，即約7.3港元的高位徘徊。

林俊泓認為，在市場風險持續升溫下，不排除日圓會進一步上試105的水平。（路透社）

林俊泓：短線或進一步跌至105水平

上海商業銀行研究部主管林俊泓亦有類似的看法。他表示，在蘋果公司下調季度收入預測後，增加了市場避險情緒，雖然日本仍處於負利率水平，但由於環球經濟轉差，各國央行似乎在今年首季均會「按兵不動」，市場至少暫時不太需要擔心息差的問題，令資金流入日圓避險。

不過，環球市場風險持續升溫下，他不排除日圓會進一步上試105的水平﹙每百日圓兌7.5港元﹚。