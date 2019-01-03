中國經濟放緩令蘋果受挫　為何最強對手三星未受影響？

中國經濟數據疲弱，經濟放緩令蘋果受挫，市場因而震盪。但蘋果iPhone的最強競爭對手三星電子，卻未見有這種警示。有分析師表示，雖然兩間公司棋逢敵手，但在中國市場的發展並不相同。

大中華地區收入 佔蘋果總收入15%

蘋果下調收入預測，當中最重要的一點，是沒有預到大中華經濟「會這樣速度放緩」，打擊iPhone在大中華區的收入。有分析師估算，大中華區佔蘋果整體收入的15%。

三星中國市場佔額不到1% 影響較小

不過《CNBC》報道，韓國Kiwoom Securities全球戰略與研究主管Daniel Yoo指出，中國經濟放緩對三星的影響較蘋果小。

他解釋，其實三星旗下手機雖然稱霸全球，但在中國市場的市佔率卻不到1%，因此中國經濟情況對三星影響較小。

三星雖然是全球手機市場一哥，但在中國的市佔率不足1%。（路透社）

《中國製造2025》放慢 利好三星晶片業務

此外，三星近年的盈利「武器」是晶片業務，特別是記憶體晶片，最新報告顯示該業務利潤增長了21%。

中國早前在《中國製造2025》之中表示，要發展自家晶片，但隨着《中國製造2025》步伐放緩，中國企業晶片業發展亦都放慢。

Daniel Yoo指出：「這意味着三星仍然可以在晶片市場稱霸一段長時間。」

留意中國消費數據 最終影響三星股價

不過，三星電子始終是蘋果產品的零件供應商，業績亦會受到蘋果銷情影響，因此今日股價仍要下跌2.8%。

Daniel Yoo就表示，中國消費增長放緩，最終還是會影響三星電子的股價。根據IDC數據，2018年第3季三星手機的出貨量按年下跌超過13%。