在華市佔率大跌　三星關閉天津手機工廠　約2600員工需調職或離職

全球最大手機生產商三星（Samsung）電子在中國手機市場的份額持續下跌，昨日（31日）正式關閉已設立近18年的天津手機工廠。據了解，受影響員工約2600人，他們需要調到三星在中國的其他公司工作或直接離職。

此次停產的工廠是天津三星通信技術有限公司，其位於天津市西青區微電子工業區。該公司成立於2001年，是一家合資公司，由三星電子株式會社和天津市電子儀表總公司合資成立，主要生產製造智能手機。三星在此前的一份聲明中表示：「作為提高生產設施效率的持續努力的一部分，三星電子已經做出了停止天津三星電子通信業務的艱難決定。」

11月初，三星曾表示該工廠擁有約2600名員工，早前已通知這些員工工廠即將關閉的消息。據稱三星與員工就離職補償方案已達成一致，90％以上員工已簽訂離職意向書。對於三星手機生產一線員工願在三星其他在華企業安置的，可不經面試直接入職。

在華手機市佔率僅約1%

數據顯示，雖然三星仍是全球最大智能手機生產商，但其在中國的市場份額已從2013年的18%下降到近幾季大約1%。分析認為，中國國產品牌手機，包括華為、小米等蠶食三星在華市場份額，而2016年的Note7爆炸事件，亦嚴重打擊中國消費者信心。

這並非三星在中國第一家停產的手機製造廠。去年5月，深圳三星電子通訊公司被撤銷，不過該工廠規模較小，僅約300名員工受到影響。目前，三星僅在廣東惠州市仍有手機製造工廠，三星表示將繼續營運。

不過三星並非完全離開天津。早前報道，三星有意調整在天津生產的產品結構，並同時投資動力電池生產線，及車用多層陶瓷電容器（MLCC）等新項目，涉及投資額為24億美元。