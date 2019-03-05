國泰若購HK Express　廉價機票會否不再？

國泰航空（0293）今早公告，擬收購本地廉航香港快運（HK Express），但未就此收購事項訂立任何協議。HK Express是港人十分熟悉的廉航品牌，截至去年4月，擁有近24架客機，並計劃於未來4年內增加至33架。通航城市有26個，港人旅遊勝地日本的城市便佔了該公司一半的航線，其餘航點也大多是東南亞地區。

因為HK Express機票價格較平，而且東南亞航點覆蓋廣，成了不少港人短途旅行的首選。這次國泰有意收購HK Express，便令不少市民擔心，國泰若收購成功，會否改變HK Express經營策略，甚至「坐地起價」，令廉航機票不再廉價？

機票價格料不會大變

瑞銀投資研究部董事總經理連沛堃（Eric Lin）表示，過往國際上不乏航空公司併購廉航的例子，一般收購過後的確是會少了「割喉式」的價格競爭。但他補充，香港航空公司之間的競爭並沒有外地那麼激烈，本身機票價格也不是特別平，即使出現航空公司間的併購，相信短時間內機票價格都不會大變。

市場擔心國泰收購HK Express，或會令機票價格上升。（資料圖片）

成功要點是「分開經營」

連沛堃補充，現時香港機場已經飽和，在第三條跑道啟用前，再擴展空間有限，或是部份公司考慮收購現有的廉航而非成立全新的廉航的原因之一。不過他提醒，過往有不少傳統航空集團嘗試加入廉航業務，最初往往會面臨很多困難，尤其是要令高端和低端的服務不會互相競爭、抵銷了併購帶來的好處。

他認為，成功的關鍵在於要將廉航業務和非廉航業務分開經營，因為最明顯的失敗例子，往往是將兩個業務混在一起，不但航線重疊，且有同一批管理層、同一班員工，很容易造成混亂和失敗。