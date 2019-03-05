國泰由「不搞廉航」到擬購HK Express　取態急轉　或因一關鍵因素

國泰航空（0293）過去一直拒絕開拓廉航市場，今早卻突然公布有意收購本地廉航香港快運（HK Express），叫不少人大跌眼鏡。 國泰對廉航的態度急轉，或許是因為HK Express的成功，已證明了香港本地廉航有足夠市場，無懼東南亞同業的「價格戰」。

近年廉航急速崛起，侵佔了不少傳統航空公司的市場。對這航空業大潮流，不少地區的龍頭航空公司都選擇「順風而行」、開拓廉航市場，例如新加坡航空集團旗下便有廉航品牌Scoot。但國泰航空（0293）過去一直拒絕開拓廉航市場，堅持走「高端服務」路線，寧可升級機場貴賓室，也無意發展廉航。

逆潮流下，國泰業績持續欠理想，上月雖預告去年成功虧轉盈，錄23億元股東應佔溢利，但離高峰期表現尚遠，且一直未見有新的業務增長點。直到今早國泰發通告確認，正積極商談收購香港快運（HK Express），雖強調目前未訂立任何協議，但也足夠投資者興奮，股價今早曾逆市彈逾3%。

國泰今早發通告確認，正積極商談收購香港快運（HK Express），但目前未訂立任何協議。（通告截圖）

國泰去年轉口風「永不說永不」

國泰過往多次否認會開拓廉航業務，行政總裁何杲於2017年8月便表示無意發展廉航，原因是市場競爭激烈，現時開展業務會頗為艱難，又指國泰雖然有全面服務，但價格上並非不可以與廉航公司競爭，稱集團部分採用座位較多客機的航線，票價可以比廉航便宜。

到去年，國泰終於轉口風，顧客及商務總裁盧家培去年5月接受《明報》專訪時表示，對營辦廉航「never say never」，會繼續思考探索廉航模式，意味或會在現有業務加入部分廉航元素，與過往公司管理層一直表明無意拓展廉航的說法大有出入，市場對此相當受落，當日股價曾彈近3%。

國泰行政總裁何杲曾指，無意發展廉航，因市場競爭激烈，國泰發展全面服務，並非不可以與廉航公司競爭。（資料圖片）

在港辦廉航「輸在起跑線」

不過，國泰在廉航上的審慎取態實在可以理解，因為綜觀國際經驗，廉航競爭劇烈，過去有太多失敗例子，叫人卻步。

瑞銀投資研究部董事總經理連沛堃（Eric Lin）表示，經營廉航的先決條件在於成本控制，之後才有機會可持續發展，過往很多廉航失敗，都是敗在「成本控制」上。而在香港經營廉航，因為要跟人力成本較低的東南亞的廉航直接競爭，在成本上是「輸在起跑線」，所以業界一開始對廉航在香港發展的空間都比較悲觀。

HK Express被航空公司評級網站AirlineRatings.com評為最安全的廉價航空公司之一。（資料圖片）

HK Express證本地廉航有生存空間

對國泰來說，最初的「如意算盤」可能是預計HK Express會蝕錢，繼而削減航線，被自然淘汰。但過了一段時間，HK Express這本地廉航卻經營得「有聲有色」，印證了本地廉航有生存和發展空間。截至去年4月，HK Express發展至擁有近24架客機，並計劃在未來4年內增加至33架，通航城市有26個，而日本各城市就佔了該公司一半的航線，今年7月更會開設直飛宮古（下地島）的新航線。HK Express的安全性也受國際認可，總部位於澳洲的航空公司評級網站AirlineRatings.com早前公布10間最安全的廉價航空公司，HK Express便成為少數上榜的亞洲公司。



連沛堃指，本地廉航有市場，部份原因是香港旅客對東南亞等地的廉航的安全和服務水平欠信心，傾向坐香港本地的航空公司和熟悉的品牌，令本地廉航「有得做」。此外，雖然本地廉航跟東南亞同業在成本上有先天差距，但都可以透過改善自身經營效率去減少成本上的劣勢。他預計整個亞太區的廉航市場會繼續發展，隨着短途旅行的人愈來愈多，也愈來愈習慣廉航，相信廉航未來會有不少發展潛力。