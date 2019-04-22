韓國敲響老齡化警號　研究指20多年後經濟增長低於1%

亞洲多個地方都陷入老齡化，除了率先老化的日本，以及將會老化的香港，韓國亦要正視這項危機。有研究指出20多年之後，韓國因老齡化而令每年經濟增長跌至低於1%，即幾乎陷入停滯。

《中央日報》引述韓國開發研究院（KDI）的報告表示，從現在起到2050年的大約30年間，老齡化情況會愈來愈嚴重。

韓2050年老人撫養比例達73% 港2046年達60.2%

報告指出，在2050年，生產貨物及服務供全部人消費的任務，將會由不到35%人口的就業者承擔。預計2050年15至64歲就業者，負擔65歲人口撫養費的比例高達73%，較經濟合作與發展組織（OECD）的平均水平高出20個百分點。

而根據香港政府《2017至2066年香港人口推算》，香港老人撫養比率在2036年中會升至52.7%，2046年中升至60.2%。在2036年中，香港人口31%是老人，59%是15至64歲人士。以上比例直至2066年中都會一直惡化。

韓國面臨嚴重人口老化問題，在2050年，生產貨物及服務供全部人消費的任務，將會由不到35%人口的就業者承擔。（視覺中國）

65歲就退休 經濟情況會進一步惡化

韓國《中央日報》指出，經濟發展活力下降、福利負擔增加，將會為經濟帶來全面負面影響。假如韓國經濟活動參與率保持在2017年水平，韓國經濟增長會在2021至2030年間下跌至2%，在2031至2040年間下跌至1.3%，在2041至2050年間更進一步下跌至1%。

若65歲以上人口經濟參與度大幅下降，即是大量人在65歲以後退休，2041至2050年經濟增長更會跌至0.6至0.8%。

提高高齡人口就業 減輕撫養負擔

KDI指出，從長遠角度看，僅靠提高女性和青年人口經濟活動參與率並不足夠。最有效的方法，是提高高齡人口的勞動參與率，緩和經濟增長率下降，同時可以減輕高齡人口的撫養負擔。