韓流見頂？電競衰落？　韓國K房、網吧店舖數量大幅減少

韓流文化廣泛，在多個項目都得到好成績，除了電影、電視，當然還有歌舞以及電競遊戲。不過，當地近期卻出現「盛極而衰」的現象，卡拉OK及網吧的數量大幅減少。

卡拉OK較全盛時期 大減逾6000間

韓國《中央日報》引述韓國國稅廳數據顯示，今年1月當地卡拉OK店有3.1萬間，較2009年3.4萬間減少超過3,000間。如以韓國行政安全部許可為基準，全盛時期2005年卡拉OK數量為3.76萬間，即現時較2005年大減超過6,000間。

卡拉OK在1990年代進入韓國之後，出現爆發式增長。不過友利金融經營研究所在「友利卡大數據下的韓國國內個體戶動向分析與啟示」報告之中表示，K房加盟店數量和每間店的面積同步減少，行業陷入長期低迷。

投幣式K房興起 傳統卡拉OK價格較高

卡拉OK無人去，其中一個原因是無人經營的投幣式K房興起，傳統卡拉OK相對較貴，客源大幅減少。當地上市的市佔率第一卡拉OK機企業TJ media，去年因為銷售額減少而出現赤字。

韓國電競隊伍過去幾年威震全球，但近年優勢已經不斷削弱。

聚餐文化消失 韓國人漸不願去酒局

另一方面，有分析指韓國文化之中的聚餐文化正在消失。以往韓國一班人吃完飯之後會轉場到K房再喝酒，甚至一晚有兩三輪酒局，近期當地逐漸傾向簡單聚餐，減少酒局。這種情況之下，亦減少了酒局帶來的生意。

網吧較2001年高峰期大減超過一半

至於網吧，幾年前韓國盛行《StarCraft》等電競遊戲和比賽，更出過不少世界冠軍電競隊，但近年組織去網吧打機的風氣亦已經減弱。

當地今年1月網吧數量只有1.05萬間，較2009年1.4萬間大減約4,000間。而據韓國文化內容振興院統計，2001年有多達2.3萬間網吧，即減少了1.2萬間。

僅59.6%玩家玩電腦網絡遊戲 人人玩手遊

韓國文化內容振興院「2018遊戲白皮書」表示，有88.3%玩家有玩手機遊戲，但只有59.6%玩家玩電腦網絡遊戲。玩家減少，但市場競爭大，店主無法加價，令行業愈來愈難做。