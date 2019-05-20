芯片突圍戰拉開序幕　中國公布芯片企業權威榜

美國對華為的施壓，讓中國芯片產業再次成為焦點。從目前的現狀來看，中國一些芯片企業已經躋身世界巨頭供應鏈。

日前，美國商務部工業和安全局（BIS）宣布把中國科技企業華為列入「實體名單」，這意味着華為不能在未經美國政府的批准下從美國公司購買零件，同時華為手機將不可以使用Google Android （谷歌安卓）操作系統。

5月17日凌晨，華為旗下的芯片公司海思半導體總裁何庭波發佈了一封致員工的內部信稱，華為多年前已經做出過極限生存的假設，預計有一天，所有美國的先進芯片和技術將不可獲得，而華為仍將持續為客戶服務。

何庭波表示，海思將啟用「備胎」計劃，兌現為公司對於客戶持續服務的承諾，以確保公司大部分產品的戰略安全，大部分產品的連續供應，「這是歷史的選擇，所有我們曾經打造的備胎，一夜之間全部『轉正』！」

分析指出，在當前國際環境下，中國國內半導體產業在某種程度上迎來了發展機遇。目前，中國國內的芯片產業自給率不足30%，完全國產芯片甚至不足10%，嚴重依賴進口，對於國民經濟產生巨大的威脅。

在17日召開的世界半導體大會上，中國半導體行業協會揭曉了2018年中國集成電路設計、製造、封測、功率器件、MEMS、設備及材料領域的十大（強）企業。

打壓華為對美國的益處並不大。（視覺中國）

在設計領域，涉及上市公司層面的企業共有六家，分別是韋爾股份正在收購的豪威科技、擁有三家上市IC設計公司的華大半導體、中興通訊控股子公司中興微電子、匯頂科技、士蘭微、北京君正發起收購的北京矽成。其中，海思和紫光展銳繼續蟬聯第一、第二的位置。在5G方面，兩家公司先後發佈5G基帶芯片Balong 5000和春藤510。

製造榜單中，十家企業有五家是中外合資：三星中國、英特爾大連、SK海力士中國、台積電中國、和艦芯片。還有，中芯國際、上海華虹、華潤微電子、西安微電子、武漢新芯。

封測領域前三甲席位不變，依次是江蘇新潮科技集團有限公司、南通華達微電子集團有限公司、天水華天電子集團。

光大證券認為，中國國內半導體設備市場雖大但自給率低，國產替代空間巨大；隨着摩爾定律趨近極限技術進步放緩，國產廠商技術加速追趕，國產替代正當時。