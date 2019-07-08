內地股市大跌　A股投資者的三大焦慮

中國內地A股市場再次遭遇暴跌。上證指數低開低走，累計跌幅高達2.58%，再次跌破3000點，報收2933點。A股暴跌凸顯了投資者的三大焦慮。

內地三大指數均低收。上證指跌幅高達2.58%，再次跌破3000點，收市報2933點；深證成指下跌2.72%，收市報9,186點；創業板指數下跌2.65%，收市報1,506點。

《券商中國》認為，美國勞工部上周五（5日）公布的就業數據超預期，或許是造成中國A股大跌的主要原因。分析指出，美國6月新增非農就業人數高達22.4萬，遠高於5月修正後的7.2萬人，顯示美國勞動力市場並未失去動能。因此，此前市場對聯儲局強烈的減息預期可能會出現緩和。

聯儲局的降息預期是近期美國股市上漲的主要驅動力。然而，聯儲局的降息預期對中國A股的影響並不十分顯著。中國股票市場草木皆兵的表現或許應該歸咎於投資者目前面臨的三大焦慮：

在6月的議息會議上，美聯儲主席鮑威爾宣布維持聯邦基金利率不變。（視覺中國）

焦慮一：中美貿易磋商的反覆無常

在6月29日結束的20國集團（G20）峰會上，中美領導人確認雙方將重啟貿易磋商。然而，此前美國總統特朗普（Donald Trump）在中美貿易戰中反覆無常的表現導致中國投資者對此次「和解」並不買賬。

上證指數僅在中美貿易戰緩和後的首日（7月1日）上漲了2.22%。隨後的一周，上證指數居然經歷了高開低走，當周漲幅最終縮小至1.08%。此外，A股市場的交易額依然不溫不火，中美貿易磋商重啟首周滬深兩市成交額為24,537萬億元（人民幣，下同），較上周僅增加1,622億元。

焦慮二：科創板新股上市帶來的資金分流

7月5日，上海證券交易所（上交所）發佈的《關於科創板首批公司上市安排的答記者問》顯示，科創板首批25家公司將於7月22日正式上市。由於缺乏增量資金的持續流入，當前中國股票市場主要是存量資金博弈。因此，科創板公司的大批量上市或將導致A股主板和創業板市場的資金分流科創板。

目前，已經完成註冊的科創板公司的新股發行正在如火如荼地進行。上交所數據顯示，本周將有21隻科創板股票迎來新股申購，總募資金額接近300億元。截至今日收盤，有25家公司已經完成註冊，另有6家公司已經提交註冊。

焦慮三：受經濟下行拖累的年中報

進入7月後，A股上市公司的年中報預報和年中報將會陸續發佈。然而，受到中美貿易戰的影響，中國上半年的經濟表現較差，部分上市公司在2019年上半年的盈利情況也可能不及預期。

由於目前市場風險偏好較低，投資者對負面消息的承受能力較小。因此在財報公布前期，投資者會提前根據預期適當降低投資倉位。而投資者，尤其是機構投資者，的調倉行為也將導致市場波動加劇。