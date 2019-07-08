大摩看淡環球股市　評級降至減持　料未來3個月表現失色

環球股市今年上半年表現相當強勁，其中標準普爾指數已創下新高，而恒生指數在期內亦錄得逾一成升幅。不過走勢是相當波動，主要是受到中美雙方在貿易爭議的談判搖擺不定有關。傳統的投資智慧為「五窮六絕七翻身」，既然「六絕」無出現，「七翻身」又會否「缺席」，以及下半年市況何去何從？大行摩根士丹利明言不看好未來3個月環球股市前景，更將評級降至「減持」，對股市置配為5年以來低位。

多國PMI數據不理想

大摩為何看淡環球股市前景？該行分析師在報告內指出，目前投資者對上市公司盈利預測看法過份樂觀，可是多個國家的採購經理指數（PMI）仍在尋底。同時指出投資者憧憬各國央行會採取較寬鬆貨幣政策，進一步推高股市。

中國國家統計局在日前公布了6月製造業PMI數據，為49.4，與上月持平，惟仍處於收縮區域。美國製造業採購經理指數則由5月的52.1，降至51.7，為2016年10月以來新低。多個國家公布的經濟數據均不及預期。

今年內環球股市累計升幅達16%，不少分析師採取較審慎態度。同時在PMI不理想之際，多個國家的國債孳息率持續向下，美國10年國債孳息率早前更跌穿2厘，德國同年期國債孳息率更跌至負0.4厘。大摩的分析師直言，投資者對國債孳率持續下跌的情況似有所忽略。其實有關情況反映出經濟前景持續惡化，而環球多國PMI續向下，反映出宏觀經濟仍有下跌風險。

較看好日歐股市

不過大摩分析師並非完全不推薦股市，明言相對而上較看好日本及歐洲股市，同時建議投資者對日本及新興市場政府債券加注。

該行直言，當市場出現大手拋售時，新興市場的固定投資難以獨善其身，但相信表現會較佳；又指出日本政府債券孳息率跌勢不及歐元區債券，加上貨幣對沖的吸引力。有關因素讓大摩分析員看好新興市場及日本國債。