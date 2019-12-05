【財經評論】增長跌穿6%　2020年被故意忽視的中國結構轉變

據最新預測顯示，2019年中國經濟增速持續下滑，預計全年將降至6.1%。而2020年，中國經濟又將怎麼樣？目前有多家機構和經濟專家給出預測。高盛（Goldman Sachs）預測2020年中國實際國內生產總值（GDP）按年增長5.9%，瑞銀（UBS）預測為5.7%。而中國的一些機構則給出了5.5%，抑或低於5%的預測。甚至一些專家表示，「我們真正要擔心的風險是，是不是能夠保住4%的問題。」

總之2020年中國經濟增速將跌破6%，2020年的中國經濟將再次下滑。尤其伴隨着中國房地產投資、社融，以及工業增加值增速的紛紛下降，中國經濟「崩潰論」的聲音再次響起。

中國經濟結構調整，正在誤傷實體經濟和民眾生活。經濟正在面臨下行壓力。（VCG）

銀行對民營企業的歧視

一些專家甚至簡單地將中國經濟和日本、韓國作為比較，認為當前中國的經濟，從人均消費水平上，大概相當於上世紀70年代中後期的日本，抑或相當於2000年前後的韓國。而日韓在經歷了經濟高速增長之後，都不可避免地陷入了經濟長期低增長狀態。因此同理，隨着消費的飽和、經濟的轉型（逐步從以製造業為主轉變為以第三產業為主），以及世界貿易增速的減緩，中國經濟也將如同日韓經濟一樣，也進入低速增長的通道。

更關鍵的是，中國目前的資本情況並不樂觀，銀行對於民營企業的歧視，企業的高負債，以及地方政府的高額債務也將使得中國經濟雪上加霜。2020年的中國經濟似乎已經被形容的沒有希望。「中國經濟的下降，現在即便我們去問一個街頭的大媽，她也不會感到很意外。」這就是目前一些經濟專家能夠看到的現象。

然而，中國經濟真的如此悲觀嗎？

簡單比較引發錯誤觀念

顯然，在一些機構和專家悲觀地看待中國經濟時，忽視，甚至是有意忽略了中國經濟在規模和結構上的變；並且，將表面上的經濟數據從中國這種超大規模的經濟體中抽象出來，簡單地與日本、韓國相比較，從而得出了錯誤的結論。

就如同，一頭大象和一隻兔子比賽跑步一樣。在短距離內，兔子確實會比大象跑得更快。但是，如果從長距離衡量，當兔子早已脱力時，大象的加速往往只是剛剛開始。中國經濟在2019年，尤其是在2020之後也將如此。中國政府為了實現經濟結構的加速調整，有意實施了諸多改革性政策，從而致使經濟增速有所降低。但是，這並不意味着中國經濟就此已經失去了動力。

從2018年至2019年的中國GDP增速上來看，儘管已經從當初百分之十幾的高增速降到了預計全年6.1%。但是，這卻是一個去除了貪腐橫行的GDP，是一個去除了金融炒作的GDP；是一個去除了過剩產能和樓價飛漲之後的GDP，更是一個中國在成功抵禦美國貿易戰，依靠自身科技創新和區域經濟全面發展之後的取得的更加健康的GDP。

儘管經濟增速在下降，但是中國民眾卻在感受生活的新變化。（新華社）

多項金融問題引致GDP萬億元損失

相比於中國經濟的下降，這同樣是中國的「街頭大媽們」也能夠感到這種全新的變化。如果中國政府願意用刺激資本泡沫、抬高樓價的方法來刺激經濟、維持虛假繁榮，可以說是易如反掌，但是到頭來卻只能是自欺欺人。就如同從2008年到2016年的中國經濟一樣，按照中國國家統計局公布的中國商品房平均銷售價格來看，樓價的上漲對於中國GDP的增長貢獻一度高達近一到兩個百分點。只要房價維持在每年7%以上的漲幅，中國的名義GDP就能保持在8%以上的高速增長區間。

而2019年，中國政府堅決抑制了樓價的上漲，並通過金融整肅，最終打破一些房地產企業「減產保價」的觀望情緒，將其逼入「降價促銷」的軌道。這在GDP數據上，往往顯示為某種經濟減速，甚至衰退的迹象，但是毋庸置疑，這實實在在是中國經濟結構的巨大優化。

同樣，在2018年至2019年，中國經濟中的各種金融空轉、資金炒作、網貸（P2P）金融，也在金融整肅後被清理。原先企業的各種債務風險紛紛「暴雷」。無論是銀行還是中小企業都度過了艱難的兩年。這反映在GDP數據上，又是近萬億元人民幣的損失和接近1個百分點的GDP增速減緩。

可以形象的說，中國政府是在經濟「轉彎」過程中主動踩下了「剎車」。儘管，為此中國政府也在想盡辦法通過「降準」「調息」「發債」「精簡行政」等方式減少對於中小企業的誤傷。但面對這樣巨大的經濟結構調整，誤傷部分實體經濟依然在所難免。

因此，將中國這種因主動「煞車」與調整「誤傷」所導致的經濟增速下降，按年於日韓那種因規模限制和金融「危機」所導致的經濟減速，實際上是南轅北轍。這隻能說明，一些學者們手中的經濟理論過於落後和粗鄙，抑或是在有意刪減了「中國大媽們」的「街頭發言」。

2020年中國經濟結構調整正處在關鍵時期，舊的結構被破除，新的結構還正在形成。（VCG）

多項基建明年起步

在2020年，相比於一些悲觀論點，中國經濟恰恰是面臨加速轉型的一年。

從經濟改革上看，新的金融結構改革和激勵機制、土地財政和「農地入市」、資本監管和科創板註冊制，以及國有企業混合所有制改革，等等都將在2020年全面啟動和展開。

從經濟建設上看，上海自貿區的建設和區域經濟帶的建設、「交通強國」綱要的實施和民生基礎設施建設、5G網絡建設和科技創新產業的發展，等等也都將在這一年全面展開。

從規模上看，中國無論人口規模、人才規模，還是經濟規模、國土規模都是日韓無法比擬的。中國的大量三四線城市還遠遠沒有完成城市化，即使是一二線城市也只是完成了初期城市化和表面上的城市建設。醫療、教育、養老、娛樂、城市管網，等等深層城市化的建設和發達國家差距依然較大。中國的經濟發展依舊呈現出沿海地區趕超歐美，已經進入了金融服務業、信息化時代。而中國中部地區則還在為實現現代化，追趕信息化而努力，而中國的西部地區甚至目前還沒有實現工業化。

維持6%增長亳無壓力

中國不是簡單人均GDP意義上的日韓經濟水平，而是以相當於5到6個日本和韓國的經濟規模在進行階梯式滾動發展。而且，中國還在通過「一帶一路」等方式帶動世界各國的共同發展，以促進全球市場的繁榮。

目前，中國經濟只不過是被高房樓價、高負債和低保障等等經濟結構上的問題，透支和限制了中國民眾的消費能力和企業的創造力。只要結構調整見效，消費潛力得以釋放，地方政府從土地財政中得以解脱，並形成新的激勵機制。中國的經濟發展速度長期維持在6%以上毫無將壓力，甚至迴歸8%的增速也不是沒有可能。