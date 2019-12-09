【財經評論】「大棒」即將揮起　習近平發佈2020「動員令」

中共總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，在先分析研究了2020年經濟工作之後，習近平緊接着部署了2020年中共廉政建設和反腐敗工作。相比於以往的單純經濟研判，中共更加強調了官員的擔當與激勵機制，以及紀檢、監察在促進改革落實中的作用。

在習近平發佈2020年中國經濟的「動員令」的同時，由中共紀檢、監察部門組成的「督戰隊」即將通過「胡蘿蔔+大棒」的策略，通過容錯、激勵與懲戒等機制，督促改革的落實。

要打好「三大攻堅戰」

此次會議對2020年的中國經濟要求十分明確，首先是2020年堅決打好「三大攻堅戰」（確保實現脱貧攻堅目標任務，確保實現污染防治攻堅戰階段性目標，確保不發生系統性金融風險）。其次就是要加快現代化經濟體系建設，推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟佈局，提升科技實力和創新能力，深化經濟體制改革，建設更高水平開放型經濟新體制。

相比於2018年和2019年，中國經濟已經從破除不合理的舊制度為主的改革，轉移到了建立新制度、新機制上來。相比於之前的為了改革而犧牲「經濟增速」的做法，2020年將從「破舊」的同時轉入「立新」，並通過改革和諸多新政策的落實，來激發中國經濟新的「增長點」。

改革撼動舊有利益

按照此次習近平在中共中央政治局會議的講話，中國經濟的主要問題既不是來自於「中美貿易戰」的外部壓力，也不是一些所謂經濟學家的中國「投資邊際效應」﹑「人口老齡化」等經濟基本面上的問題。所謂經濟，其實背後依舊是人的問題，在中國，尤其地方官員的思想和利益問題。

所謂經濟規律，其實就是各種各樣的人和人們之間的利益構成和趨利避害的行為規律。中國目前的改革無疑已經斬斷了舊的牟利機制，傷害了資本和官僚的既得利益，使得整個經濟運行失去了微觀支撐和動力。即使通過政府進行鉅額資金注入，由於地方政府層面動力的缺失，也無法進行有效的組織和落實，甚至出現了更為嚴重的「消極怠工」、「形式主義」、「一刀切」的情況。

近一年來的中國豬肉價格的飛漲，就是中國小微信貸不暢和政府環保治理「一刀切」、亂作為的結果。（新華社）

一刀切政策引發多個亂象

無論是以環境治理為由「一刀切」的關閉工廠，不許居民做飯取暖；還是「金融整肅」後，銀行的「隱性怠工」，惜貸、抽貸；抑或是限制農民養豬導致的豬肉價格飛漲，等等經濟「亂像」，以致資本市場改革、區域經濟建設、自貿區開放的遲滯，無不都是各級政府逡巡於眼前利益，不作為、亂作為的結果。如果說中國網絡輿論上存在各種「高級黑」和「低級紅」的現象，那麼在政府行為和經濟運行中，各種「高級黑」和「低級紅」的行為就更加隱蔽和危險。

因此，目前中國經濟和改革的關鍵，就是信心與思想的轉變，就是政策的落實與執行。按照習近平的表述就是，堅持用辯證思維看待形勢發展變化，增強必勝信心，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。

對於如何實現這一轉變，習近平則要求，深入貫徹中共十九屆四中全會的精神，切實把中共領導經濟工作的制度優勢轉化為治理效能，全面做好改革發展穩定各項工作，改進領導經濟工作的方式方法，完善擔當作為的激勵機制。

習近平正在通過建立新的官員容錯、激勵機制和現代治理體系，團結、調動更多的官員去落實改革政策。（Reuters）

不換思想就換人

為了保障官員的積極性，督促改革的落實。中共似乎是特意將分析研究2020年經濟工作的會議，與部署黨風廉政建設和反腐敗工作安排在了一起。習近平極有針對性地提出，深化拓展整治群眾身邊腐敗和作風問題，以及集中整治形式主義、官僚主義問題，嚴格執紀執法、精準有力問責的要求。

簡單來說就是，中共正在要求地方政府官員要轉變思想，並且「不換思想就換人」。在新的官員「績效考核」﹑「容錯機制」﹑「激勵機制」的保障下，政府要積極引導經濟工作、落實改革，並對依然不思進取、利用形式主義對抗中央的官員進行懲處。

從2020年即將開始重點改革來看，目前在金融機制改革和區域經濟建設，這兩個方面都已經提前行動，並正在逐步形成高壓態勢。截至2019年11月底，2019年中共中央紀委監察部網站通報金融機構高級官員已達36名。同年，已有包括北京、上海、天津、重慶、江蘇、浙江、廣東在內的超過11個省份配備了分管金融的副省級官員。這無疑將有利於中共對於推行金融監管和金融激勵新機制的溝通與落實。

官員要在執行時有更大擔當

而在加速區域經濟建設方面，習近平則在加緊「敲打」上海的官員。11月2日至3日，習近平在視察上海時表示，「上海自貿試驗區臨港新片區要進行更深層次、更寬領域、更大力度的全方位高水平開放。設立科創板並試點註冊制要堅守定位，提高上市公司質量，支持和鼓勵「硬科技」企業上市。長三角三省一市要增強大局意識、全局觀念。」尤其是最後一句的「要增強大局意識」，這已經是一種近乎於公開的政治批評。

顯然，習近平需要官員在政策落實和執行中展現出更多擔當，湧現出更多時代的弄潮兒。就如同在中國的市場經濟改革之初，鄧小平1992年「南巡講話」時就曾使用了「膽子再大一些，步子再快一些」的表述。以問題為導向，實事求是，消除思想上的桎梏，以人民滿意不滿意為出發點深化改革。如今，習近平其實也是在進行一場改革的「動員」。

只不過，上一次主要是要消除「極左」的桎梏，而這一次主要則是要消除「教條主義」的桎梏，既要逃出「市場萬能論」，恢復制度自信；又要擺脱「封建經濟」﹑「諸侯經濟」，實施現代治理。

只不過，上次改革有經濟利益作為激勵，而這次更多的則是反腐高壓和法治保障。在習近平發佈2020年中國經濟主要工作的同時，由中共紀檢、監察部門組成的「督戰隊」已經站在了中國各級官員的背後。