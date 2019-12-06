習近平主持中央政治局會議　研究2020年經濟工作及部署下一步反腐

中共總書記習近平今天（6日）主持召開例行中央政治局會議，分析研究2020年經濟工作；聽取中央紀律檢查委員會工作匯報，研究部署2020年黨風廉政建設和反腐敗工作。

習近平稱，中國面對着國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面。（新華社）

據新華社報道，在經濟方面，會議要求，2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現第一個百年奮鬥目標。

會議稱，當前和今後一個時期，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。

習近平強調，要堅持用辯證思維看待形勢發展變化，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。要堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要託底的政策框架，堅持問題導向、目標導向、結果導向，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運用好逆周期調節工具。

會議指出，明年要堅決打好三大攻堅戰，確保實現脱貧攻堅目標任務，確保實現污染防治攻堅戰階段性目標，確保不發生系統性金融風險。要加快現代化經濟體系建設，推動農業、製造業、服務業高質量發展，加強基礎設施建設，推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟佈局，提升科技實力和創新能力，深化經濟體制改革，建設更高水平開放型經濟新體制。

中共提出到2020年，實現農村貧困人口脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困等目標。（資料圖片）

會議要求，深入貫徹中共十九屆四中全會精神，切實把黨領導經濟工作的制度優勢轉化為治理效能，全面做好改革發展穩定各項工作，改進領導經濟工作的方式方法，完善擔當作為的激勵機制。確保困難群眾基本生活得到有效保障和改善。做好歲末年初各方面工作，落實安全生產責任制，確保社會大局和諧穩定。

在黨建方面。會議表示，強化監督職責，深化政治監督，落實中央八項規定精神，集中整治形式主義、官僚主義問題，抓好政治巡視和巡視整改，運用「四種形態」，嚴格執紀執法、精準有力問責。統籌推進紀檢監察體制改革，提高規範化法治化水平，建設忠誠乾淨擔當的紀檢監察鐵軍。

報道指出，中共十九屆中紀委第四次全體會議將於2020年1月13日至15日。