摩根大通預測標普500指數將升8%　高盛料大選後美股有下行風險

華爾街策略師已經開始傳遞他們對2020年股市的預期，摩根大通看漲美國，而摩根士丹利則看漲新興市場。

國際投行摩根大通（JPMorgan Chase & Co）稱，美股反彈將在2020年加速，因全球經濟復甦的大幕已經拉開。摩根大通首席美國股票策略師將標準普爾500指數2020年的目標點位設定為3400點，較目前上漲約8%。華爾街大型股票策略師的平均預期為增長5%。

該策略師在給客戶的一份報告中稱，到2020年初，商業周期將開始獲得更大的吸引力，為市場上漲提供更大的空間。其預計，隨着全球商業周期的加快以及對債券收益率和大宗商品的上行壓力，從動量股向價值股的輪動將持續下去。該分析師預計，大部分上漲空間將在2020年11月美國總統大選之前實現。他指出，美國大選通常對股市有利，標準普爾500指數平均上漲12%，上漲概率達90%。

特朗普能否贏得2020年的美國大選，對股市也有較強影響。（VCG）

與此同時，瑞銀集團（UBS）表示，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）可能遭到彈劾一事不會對美股市場構成風險。但瑞銀集團同時預計，即將於2020年11月份舉行的總統大選則可能是很關鍵的，將對科技、能源和醫療等關鍵性的股票板塊產生影響。特朗普曾在此前暗示，科技巨頭可能會面臨反壟斷監管機構的審查，而美國司法部正在就此展開一項審查。

據美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）說，股市將在2020年進行幾輪調整，最終導致標準普爾500指數小幅升值。策略師薩維塔•薩勃拉曼尼亞（Savita Subramanian）將2020年總統大選視為重大事件，而白宮獲勝者的政策影響將是投資者的一個重要考慮因素。

另一國際投行摩根士丹利（Morgan Stanley）則對新興市場貨幣和高收益率主權債2020年前景持樂觀態度，儘管該公司表示本週的貿易新聞可能會延遲資產和增長的復甦。詹姆斯·洛德（James Lord）牽頭的策略師在報告中稱，2020年隨着經濟增長和貿易解凍，新興市場資產將受益；摩根士丹利自稱對新興市場的預測「還只是小牛犢」。策略師表示，全球增長似乎正在改善，而美國的增長似乎正在放緩，在這種情況下，美元應該走弱。

高盛（Goldman Sachs）表示，2020年大選後的美國政府將對股市構成下行風險。高盛策略師考斯汀（David Kostin）在修訂後的股市展望中，將標準普爾500指數成份股公司的每股收益預期從此前的177美元下調至174美元。儘管他維持了此前藍籌股指數在2020年達到3400點的基本預期目標，但他指出，政治因素可能會阻止股市升至這一水平。