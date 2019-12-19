【財經評論】從博彩到金融　中國將澳門發展成金融中心嗎？

中國國家主席習近平赴澳門慶祝回歸二十周年期間，市場人士關注習近平，會否宣布在澳門建立以人民幣計價的證券交易所。面對目前香港的形勢，中央政府是否將在香港之外，「再造」一個離岸人民幣結算中心呢？

冀將澳門成人民幣離岸市場「納斯達克」

按照2019年2月，廣東省政府呈交中央政府的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，其中提出「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」，考慮到澳門鄰近已有多個成熟的金融中心，在澳門建立人民幣交易中心的重點在於錯位發展。希望能夠將澳門打造成人民幣離岸市場的「納斯達克」。

若習近平宣布建立澳門金融中心，並非是中央政府要讓澳門替代香港目前的地位。相反，由於澳門的穩定以及中央政府的良好關係，澳門將作為整個粵港澳大灣區發展的「探路者」。

截至2019年10月末，澳門和廣東省之間的跨境人民幣結算金額為6,700億元（人民幣‧下同），儘管相比於14萬億元的香港與廣東省的跨境人民幣結算規模，尚不足一個零頭，但是，澳門依舊由澳門的特點和優勢。

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可為葡語系地區提供金融服務

首先，澳門的資金量比較小。正所謂船小好調頭，作為粵港澳大灣區金融市場之間的互聯互通試點風險更小。

其次，澳門作為亞洲唯一的一個葡萄牙語地區，通過語言優勢，可以為葡萄牙、巴西等9個葡萄牙語國家、近2.5億人口的巨大市場提供金融服務。澳門金管局主席陳守信就曾表示，澳門特區政府正抓緊《粵港澳大灣區發展規劃綱要》給予的產業分工和發展定位，結合澳門「中葡金融服務平台」的角色，全力推動包括融資租賃、中葡人民幣清算和財富管理在內的「特色金融」產業發展，並逐步豐富「特色金融」的內涵。

更關鍵的是，澳門目前的經濟過於單一，也急需進行產業調整和升級。目前，澳門當地博彩及中介經濟依然佔到澳門GDP的近50%，房地產、酒店、餐館和零售業等配套產業則佔澳門GDP的20%以上。過於單一的經濟結構使得澳門經濟發展受到侷限。並且隨着中國內地的發展，其服務業也與深圳、廣州等城市存在同質化競爭的問題。抓住此次大灣區一體化的發展機遇，加入大平台、發揮特長、實現差異化競爭，從而建立新的經濟增長點，對於澳門就顯得尤為重要。

根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》給予澳門的獨特定位，作為又一個離岸人民幣結算中心和粵港澳大灣區金融互聯互通的試點，澳門此次建立以人民幣計價的證券交易所，將進一步藉助澳門的離岸人民幣市場，助推粵港澳大灣區高科技、中小企業發展。

並且依託「世界旅遊休閒中心」的現有優勢，澳門進一步發展財富管理、人民幣清算、租賃融資等特色金融服務。同時，澳門將證券交易、財富管理與中葡人民幣清算中心的功能緊密結合，也將進一步便利澳門的跨境人民幣貨物、服務貿易以及資本項目收入資金在境內的支付使用相關結算業務的展開。

尤其是隨着，珠海橫琴中國國家級新區，以及自由貿易區的建設，澳門自由兑換的貨幣制度，低税率的税收制度，以及高度國際化的優勢就顯現出來。建立澳門證券交易所，不僅為澳門形成新的金融產業增長點提供了契機，也為促進大灣區的進一步開放提供了又一條金融通道，為提高粵澳金融資源的配置效率、促進粵澳資本市場的互聯互通進行有益探索。

此外，中國還將推進合格境外有限合夥人（QFLP）試點管理辦法，適當對澳門企業或個人放寬要求，推動粵澳股權投資市場互聯互通。並且，通過建立「粵澳跨境電子直接繳費系統」、建立地區間投資合作機制，以及跨境監管及資金流動監測合作機制等金融互聯互通基礎建設，促進澳門人民幣實時支付結算，資源共享共同發展，以信息的高效流動和有效金融監管。

隨着，澳門逐步建立離岸人民幣結算中心，逐步堅強粵港澳大灣區互聯互通的建設，澳門的金融資源、市場規模，以及經濟輻射範圍將無形中大幅擴大，在保證「一國兩制」的基礎上，澳門居民的生活範圍、工作選擇機遇，以及財富積累速度也將大幅增加。