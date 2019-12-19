【澳門回歸20年】習近平到訪政府大樓及學校　勸勉學生學好歷史

澳門明日（12月20日）回歸20周年，國家主席昨日（18日）抵達澳門，出席「慶祝澳門回歸祖國二十周年」系列活動。習近平今日（19日）先後到黑沙環政府綜合服務大樓視察民政服務，並到訪學校，期間勸勉學生學好歷史。

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勸勉學生學好歷史

習近平的車隊於上午10時許，抵達黑沙環政府綜合服務大樓，附近有大批警察駐守，並拉起封鎖線。習近平和一眾領導人在大樓內參觀大樓內設施，期間視察身份證、澳門特區護照的辦證服務，聽取行政法務司司長陳海帆講解防偽特徵，期間和在場工作人員及民眾握手，短暫交談。車隊約於10時40分離開。陳海帆其後引述習近平指，主席相當關心澳門的便民服務，並讚揚這些服務做得好。

習近平又視察氹仔濠江中學附屬英才學校，與師生交流，聽取澳門愛國教育工作成效的介紹，他寄語學生學好中國歷史，裝備自己，又提到「一國」是根本，離開「一國」便談不上「兩制」。習近平其後再視察中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體，觀看展品、聽取澳門城市發展和建設的介紹，以及與來自一帶一路沿線國家的學生交流。

按照公開的行程，習近平今日傍晚會出席由特區政府所設的歡迎晚宴，以及「濠江情．中國心」慶祝澳門回歸祖國二十周年文藝晚會。