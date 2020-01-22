【財經評論】中國用70年參悟的經驗是什麼？

2020年，中國政府正在加速其「交通強國」綱要的落實。按照該綱要要求，到2035年其將是實現中華民族偉大復興的堅強支撐，也是拓展國際合作的新型平台。這是中國用了一百多年的血淚「參悟」的歷史真諦，是中國用了70年的實踐總結出來的經驗。

交通設施的缺乏一直就是中國經濟發展的主要障礙之一。為此，1949年，中華人民共和國建立之後，在中國大地上開始了集中全國資源優先支持鐵路發展的建設模式。截至到1981年，中國經濟全面實施改革開放前，中國人通過自力更生共建造、改造鐵路總里程5.38萬公里，中國GDP已經達到1,958億美元，人均GDP達到197美元，分別較1949年增長了15倍和8.5倍。交通尤其是鐵路的發展支撐着經濟的高速增長。

在計劃經濟時代，中國鐵路建設直接帶動經濟發展。數據來源：中國國家統計局（多維新聞製作）

同時，這條鐵路的開通使得沿線的老少邊窮地區擺脱了封閉的狀態，步入全方位對外開放的新時期。間接帶動中國的中部地區的5億農業人口參與到市場經濟體系之中，並進一步促進了中國全國統一市場的形成，使得中國工業產業佈局更加合理。

歷經多年發展，「京九」鐵路沿線地區的經濟發展幾乎都超過了中國全國平均水平。以中國的江西省為例，僅圍繞「京九」鐵路展開全省性生產力佈局調整，就設計能源、交通、郵電、水利等眾多基礎設施和工業開發區建設。統計顯示，「京九」鐵路每產生1元直接增加值，就會拉動沿線地區相關產業產生5.7元人民幣的增加值。

改革開放後，中國鐵路建設與市場經濟改革相結合，開始發揮更大的經濟來動效應。數據來源：中國國家統計局（多維新聞製作）

高速鐵路和主幹鐵路網將中國經濟緊緊地整合在一起，並進行着高速的運轉。2000年，中國經濟總量也從改革開放初的3,678億元迅速增長至99,215億元（人民幣‧下同），增長了近26倍。而到了2019年，預計中國GDP總量將達到103萬億元，人均GDP將突破1萬美元，分別是1949年的1,179倍和435倍。

這就是中國之所以如此重視「交通強國」的經驗。也是中國用了一百多年的時間「參悟」的歷史真諦。中國正在試圖將這種經驗與世界分享。