【拆局】中國製造業重磅數據好於預期　亮點隱憂並存

中國12月官方製造業採購經理指數（PMI）為50.2，與11月持平，略高於預期49.9。非製造業PMI為53.3，低於前值54.4。

回顧2019年全年製造業PMI數據，2019年2月下探至年內低點49.2，隨後的兩個月回升至擴張區間。從5月至10月始終在50榮枯線下方徘徊，最終在年末兩個月維持在50.2。

分析認為，世界經濟不確定性下降帶動工業生產，中國內需也有所提振，疊加中美貿易戰第一階段協議達成，外需出現改善，PMI數據也印證了中國經濟的韌性。

儘管中國已經具備了世界最全的工業門類，但創新能力不足依然制約着經濟發展。（新華社）

中國光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，製造業PMI企穩，主要是中國內需改善，企業去庫存接近尾聲，節假日因素及外圍貿易緊張局勢舒緩共同作用的結果。一方面，中國政府一系列扶持製造業託底需求政策效果逐步釋放，企業補庫存的意願增強，工業產成品庫存處於歷史底部。另一方面新出口訂單改善新訂單數與生產指數擴張有所加快。

尤其是生產指數加快、新出口訂單重返擴張區間顯示中國內、外需求動力有所增強，釋放出短期經濟企穩的信號。

不過，值得關注的是，製造業企業企穩擴張的基礎仍然十分薄弱，有待進一步鞏固。其中，新出口訂單仍然很大程度上受中美貿易談判走勢影響。一旦貿易貿易壁壘增加，節日效應消退，中國國內的小型製造業企業仍然會面臨相當大的壓力。

目前看，美國、歐洲等傳統市場需求仍然在放緩，貿易壁壘仍未完全消除不確定性。中國國內中小企業面臨的要素成本上升，競爭加劇、融資結構性問題短期內仍然難以消除。市場仍然寄希望於政策面加大扶持力度，穩定就業。

短期製造業數據回暖，有利於舒緩市場對於中國經濟的悲觀預期，整體上，即便是需求端沒有太多向上的動力，企業部門預期改善的同時工業品價格回升，也可以形成從庫存底部向均衡庫存水平的抬升過程，和容易傳遞給市場積極的感受。尤其疊加寬鬆的流動性和各類改革利好釋放，金融資產和股市整體收益。截至2019年12月31日，上證指數收報3050.12點，全年上漲超過22%，為2014年以來最佳表現；深證成指收報10430.77點，全年上漲44%，創近10年來最佳表現，創業板指數報收1798.12點，全年上漲43.79%。

在非製造業方面，周茂華表示，數據波動主要受季節性因素影響，比如西方聖誕節前夕，出口訂單出現好轉。從行業劃分上看，建築業擴張步伐放緩，但仍然維持在56.7的高景氣區域；服務業PMI則整體上保持平穩。

總體而言，展望接下來的中國經濟宏觀趨勢，雖然向上動力有限，但韌性可能超出預期。首先海外的企穩是有一定的持續性的，貿易條件大概率短期不會再惡化，中國央行前期的三次降息會有滯後影響。其次疊加銀行2020年開門紅和專項債的快速發行，基建年初有一定增量，給市場帶來比較寬鬆的資金環境。